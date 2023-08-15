Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разговоры об отказе Украины от территорий поощряют агрессию России – Арахамия

Елена РощинаВторник, 15 августа 2023, 22:53
Разговоры об отказе Украины от территорий поощряют агрессию России – Арахамия
Давид Арахамия, архивное фото из его Facebook

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что гипотетические рассуждения об отказе Украины от территорий в обмен на членство в НАТО поощряют Россию к дальнейшей агрессии.

Источник: комментарий Давида Арахамии в Telegram

Прямая речь: "Разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что-либо только поощряют агрессию. В принципе, мы это уже видим по первым реакциям из Москвы.

Им эта идея нравится, потому что она узаконивает захватнические войны и подрывает международное право. Она ведет к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов. 

Реклама:

Отказ от территорий не означает окончания войны. Он гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара".

Предыстория:

  • Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок Российской Федерации. "Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это", – заявил он.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают такие разговоры "абсолютно неприемлемыми".
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что размен территории на "зонтик НАТО" будет означать проигрыш демократии и поощрит Россию вернуться к войне "с увеличенными аппетитами".
  • Секретарь СНБОУ Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявление чиновника НАТО о возможности членства Украины в Альянсе в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Арахамия НАТОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
Арахамия
Монополия на "Украину". Как Шмигаль и его правительство пустили скандальный ЕДАПС зарабатывать миллиарды на документах
Болгария - не Мальдивы: Арахамия объяснил, почему Торохтия не наказали
Арахамия рассказал о претендентах на вылет из фракции "Слуга народа", им дали последний шанс
Последние новости
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
20:55
Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями
Все новости...
Реклама: