Разговоры об отказе Украины от территорий поощряют агрессию России – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что гипотетические рассуждения об отказе Украины от территорий в обмен на членство в НАТО поощряют Россию к дальнейшей агрессии.

Источник: комментарий Давида Арахамии в Telegram

Прямая речь: "Разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что-либо только поощряют агрессию. В принципе, мы это уже видим по первым реакциям из Москвы.

Им эта идея нравится, потому что она узаконивает захватнические войны и подрывает международное право. Она ведет к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов.

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Отказ от территорий не означает окончания войны. Он гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара".

Предыстория:

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок Российской Федерации. "Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это", – заявил он.

В Министерстве иностранных дел Украины считают такие разговоры "абсолютно неприемлемыми".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что размен территории на "зонтик НАТО" будет означать проигрыш демократии и поощрит Россию вернуться к войне "с увеличенными аппетитами".

Секретарь СНБОУ Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявление чиновника НАТО о возможности членства Украины в Альянсе в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий.