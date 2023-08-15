Разговоры об отказе Украины от территорий поощряют агрессию России – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что гипотетические рассуждения об отказе Украины от территорий в обмен на членство в НАТО поощряют Россию к дальнейшей агрессии.

Источник: комментарий Давида Арахамии в Telegram

Прямая речь: "Разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что-либо только поощряют агрессию. В принципе, мы это уже видим по первым реакциям из Москвы.

Им эта идея нравится, потому что она узаконивает захватнические войны и подрывает международное право. Она ведет к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов.

Отказ от территорий не означает окончания войны. Он гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара".

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