Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разговоры об отказе Украины от территорий поощряют агрессию России – Арахамия

Елена РощинаВторник, 15 августа 2023, 22:53
Разговоры об отказе Украины от территорий поощряют агрессию России – Арахамия
Давид Арахамия, архивное фото из его Facebook

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что гипотетические рассуждения об отказе Украины от территорий в обмен на членство в НАТО поощряют Россию к дальнейшей агрессии.

Источник: комментарий Давида Арахамии в Telegram

Прямая речь: "Разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что-либо только поощряют агрессию. В принципе, мы это уже видим по первым реакциям из Москвы.

Им эта идея нравится, потому что она узаконивает захватнические войны и подрывает международное право. Она ведет к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов. 

Отказ от территорий не означает окончания войны. Он гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара".

Предыстория:

  • Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок Российской Федерации. "Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это", – заявил он.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают такие разговоры "абсолютно неприемлемыми".
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что размен территории на "зонтик НАТО" будет означать проигрыш демократии и поощрит Россию вернуться к войне "с увеличенными аппетитами".
  • Секретарь СНБОУ Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявление чиновника НАТО о возможности членства Украины в Альянсе в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий.

Темы: Арахамия НАТОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Арахамия
Монополия на "Украину". Как Шмигаль и его правительство пустили скандальный ЕДАПС зарабатывать миллиарды на документах
Болгария - не Мальдивы: Арахамия объяснил, почему Торохтия не наказали
Арахамия рассказал о претендентах на вылет из фракции "Слуга народа", им дали последний шанс
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: