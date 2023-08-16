Китайський міністр оборони приїхав до Білорусі і планує відвідати військові об'єкти
Міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу прибув з офіційним візитом до Білорусі і планує обговорити військове співробітництво.
Джерело: білоруське інформагенство БЕЛТА
Дослівно: "Під час триденного візиту заплановані зустрічі китайського урядовця з керівництвом білоруського оборонного відомства для обговорення актуальних питань двостороннього військового співробітництва в галузях, що становлять взаємний інтерес".
Деталі: Очікується, що китайський посадовець відвідає низку військових об'єктів у Білорусі.
Раніше пресслужба Міноборони Китаю повідомляла, що міністр 14 - 19 серпня візьме участь у 11-тій Московській конференції з міжнародної безпеки та здійснить поїздку до Білорусі, де зустрінеться з президентом.
Передісторія:
- Міністр оборони Китаю виступив на російському форумі, де відзначив російсько-китайське стратегічне співробітництво і заявив про готовність Китаю до подальшої співпраці.
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Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу 28 квітня 2023 року зустрічався з Лі Шанфу у Нью-Делі на нараді міністрів оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС).
- Президент України Володимир Зеленський 26 квітня 2023 року провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном.