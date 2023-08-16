Китайський міністр оборони приїхав до Білорусі і планує відвідати військові об'єкти

Міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу прибув з офіційним візитом до Білорусі і планує обговорити військове співробітництво.

Джерело: білоруське інформагенство БЕЛТА

Дослівно: "Під час триденного візиту заплановані зустрічі китайського урядовця з керівництвом білоруського оборонного відомства для обговорення актуальних питань двостороннього військового співробітництва в галузях, що становлять взаємний інтерес".

Деталі: Очікується, що китайський посадовець відвідає низку військових об'єктів у Білорусі.

Раніше пресслужба Міноборони Китаю повідомляла, що міністр 14 - 19 серпня візьме участь у 11-тій Московській конференції з міжнародної безпеки та здійснить поїздку до Білорусі, де зустрінеться з президентом.

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