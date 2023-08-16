Китайский министр обороны приехал в Беларусь и планирует посетить военные объекты

Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Беларусь и планирует обсудить военное сотрудничество.

Источник: белорусское информагенство БЕЛТА

Дословно: "Во время трехдневного визита запланированы встречи китайского чиновника с руководством белорусского оборонного ведомства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес".

Детали: Ожидается, что китайский чиновник посетит ряд военных объектов в Беларуси.

Ранее пресс-служба Минобороны Китая сообщала, что министр 14 - 19 августа примет участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности и совершит поездку в Беларусь, где встретится с президентом.

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