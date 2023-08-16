Китайский министр обороны приехал в Беларусь и планирует посетить военные объекты
Среда, 16 августа 2023, 13:19
Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Беларусь и планирует обсудить военное сотрудничество.
Источник: белорусское информагенство БЕЛТА
Дословно: "Во время трехдневного визита запланированы встречи китайского чиновника с руководством белорусского оборонного ведомства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес".
Детали: Ожидается, что китайский чиновник посетит ряд военных объектов в Беларуси.
Ранее пресс-служба Минобороны Китая сообщала, что министр 14 - 19 августа примет участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности и совершит поездку в Беларусь, где встретится с президентом.
Предыстория:
- Министр обороны Китая выступил на российском форуме, где отметил российско-китайское стратегическое сотрудничество и заявил о готовности Китая к дальнейшему сотрудничеству.
- Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу 28 апреля 2023 года встречался с Ли Шанфу в Нью-Дели на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля 2023 года провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином.