Посольство РФ проілюструвало "спільні цінності" з Україною фотографією антивоєнного маршу

Посольство РФ у Південно-Африканській Республіці написало у Twitter, що раніше Росія і Україна були об'єднані "спільними цінностями" і "прагненням до миру". При цьому свій пост посольство проілюструвало фотографією з антивоєнного маршу, який проходив у 2014 році в Москві.

Джерело: посольство РФ у Twitter, російське видання "Медуза"

Деталі: Посольство РФ у ПАР оприлюднило твіт, в якому стверджується, що "до того, як Джордж Сорос і Держдеп США витратили мільярди доларів на підтримку нацизму і ультранаціоналізму в Україні, наші країни були об'єднані спільними цінностями, релігією, традиціями, прагненням до миру, дружби і злагоди".

"Медуза" зауважила, що для ілюстрації до допису посольство РФ використало фотографію агентства AFP з маршу проти війни в Україні та анексії Криму, який відбувся в Москві 15 березня 2014 року.

"На загальній фотографії можна побачити два банери, які тримають на початку колони, – "Путін, досить брехати, воювати і красти" і "Руки геть від України". Один із тих, хто очолює колону – політик Борис Нємцов, якого менш ніж за рік уб'ють на Великому Москворецькому мосту", – пише видання.

