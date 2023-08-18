Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство РФ проілюструвало "спільні цінності" з Україною фотографією антивоєнного маршу

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 02:07
Посольство РФ проілюструвало спільні цінності з Україною фотографією антивоєнного маршу
Фото з Twitter посольства РФ у ПАР

Посольство РФ у Південно-Африканській Республіці написало у Twitter, що раніше Росія і Україна були об'єднані "спільними цінностями" і "прагненням до миру". При цьому свій пост посольство проілюструвало фотографією з антивоєнного маршу, який проходив у 2014 році в Москві.

Джерело: посольство РФ у Twitter, російське видання "Медуза"

Деталі: Посольство РФ у ПАР оприлюднило твіт, в якому стверджується, що "до того, як Джордж Сорос і Держдеп США витратили мільярди доларів на підтримку нацизму і ультранаціоналізму в Україні, наші країни були об'єднані спільними цінностями, релігією, традиціями, прагненням до миру, дружби і злагоди".

 

"Медуза" зауважила, що для ілюстрації до допису посольство РФ використало фотографію агентства AFP з маршу проти війни в Україні та анексії Криму, який відбувся в Москві 15 березня 2014 року.

"На загальній фотографії можна побачити два банери, які тримають на початку колони, – "Путін, досить брехати, воювати і красти" і "Руки геть від України". Один із тих, хто очолює колону – політик Борис Нємцов, якого менш ніж за рік уб'ють на Великому Москворецькому мосту", – пише видання.

Теми: РосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Росія
У Литві допускають закриття кордону з Росією
Захисники за добу знищили 460 окупантів
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
Усі новини...
Реклама: