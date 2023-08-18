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Посольство РФ проілюструвало "спільні цінності" з Україною фотографією антивоєнного маршу

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 02:07
Посольство РФ проілюструвало спільні цінності з Україною фотографією антивоєнного маршу
Фото з Twitter посольства РФ у ПАР

Посольство РФ у Південно-Африканській Республіці написало у Twitter, що раніше Росія і Україна були об'єднані "спільними цінностями" і "прагненням до миру". При цьому свій пост посольство проілюструвало фотографією з антивоєнного маршу, який проходив у 2014 році в Москві.

Джерело: посольство РФ у Twitter, російське видання "Медуза"

Деталі: Посольство РФ у ПАР оприлюднило твіт, в якому стверджується, що "до того, як Джордж Сорос і Держдеп США витратили мільярди доларів на підтримку нацизму і ультранаціоналізму в Україні, наші країни були об'єднані спільними цінностями, релігією, традиціями, прагненням до миру, дружби і злагоди".

 

"Медуза" зауважила, що для ілюстрації до допису посольство РФ використало фотографію агентства AFP з маршу проти війни в Україні та анексії Криму, який відбувся в Москві 15 березня 2014 року.

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"На загальній фотографії можна побачити два банери, які тримають на початку колони, – "Путін, досить брехати, воювати і красти" і "Руки геть від України". Один із тих, хто очолює колону – політик Борис Нємцов, якого менш ніж за рік уб'ють на Великому Москворецькому мосту", – пише видання.

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Теми: РосіяУкраїнавійна
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