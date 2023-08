Посольство РФ проиллюстрировало "общие ценности" с Украиной фотографией антивоенного марша

Посольство РФ в Южно-Африканской Республике написало в Twitter, что ранее Россия и Украина были объединены "общими ценностями" и "стремлением к миру". При этом свой пост посольство проиллюстрировало фотографией с антивоенного марша, который проходил в 2014 году в Москве.

Источник: посольство РФ в Twitter, российское издание "Медуза"

Детали: Посольство РФ в ЮАР обнародовало твит, в котором утверждается, что "до того, как Джордж Сорос и Госдеп США потратили миллиарды долларов на поддержку нацизма и ультранационализма в Украине, наши страны были объединены общими ценностями, религией, традициями, стремлением к миру, дружбе и согласию".

"Медуза" отметила, что для иллюстрации к сообщению посольство РФ использовало фотографию агентства AFP с марша против войны в Украине и аннексии Крыма, который состоялся в Москве 15 марта 2014 года.

"На общей фотографии можно увидеть два баннера, которые держат в начале колонны, – "Путин, хватит врать, воевать и воровать" и "Руки прочь от Украины". Один из тех, кто возглавляет колонну – политик Борис Немцов, которого менее чем через год убьют на Большом Москворецком мосту", – пишет издание.

interesting choice of photo here, considering that cropped banner says "Putin, stop lying, fighting and stealing" https://t.co/6WT5fjLZy5 pic.twitter.com/GOqA5RFgNE