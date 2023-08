F-16 для України: Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу США

У Данії та Нідерландах підтвердили, що отримали дозвіл від США на передачу Україні винищувачів F-16, тепер це питання продовжать обговорювати з європейськими партнерами.

Джерело: глава данського МЗС Ларс Люкке Расмуссен в коментарі телеканалу TV 2, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Глава МЗС Данії сказав, що вони отримали "дружню відповідь" на свій запит, і що відповідь зараз "є частиною наших подальших дій". "Я можу підтвердити, що відбувся обмін листами між мною і Ентоні Блінкеном, який ґрунтується на тому, що міністр оборони і я звернулися до США, щоб вивчити наші варіанти", – зазначив він.

Водночас він зазначив, що терміни передачі Україні винищувачів ще не визначені.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, коментуючи дозвіл США, назвав це рішення "важливою подією" для України.

"Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну. Щиро дякуємо Ентоні Блінкену за хорошу та швидку співпрацю", – написав він у Twitter.

Хукстра додав, що тепер питання F-16 для України продовжать обговорювати з європейськими партнерами.

We welcome Washington's decision to pave the way for sending #F16 Fighter Jets to Ukraine. Many thanks to @SecBlinken for the good and swift cooperation. Now, we will further discuss the subject with our European partners. 🇺🇸🇳🇱🇺🇦 1/2