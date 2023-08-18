Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

F-16 для України: Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу США

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 11:07
F-16 для України: Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу США
Фото: Getty Images

У Данії та Нідерландах підтвердили, що отримали дозвіл від США на передачу Україні винищувачів F-16, тепер це питання продовжать обговорювати з європейськими партнерами.

Джерело: глава данського МЗС Ларс Люкке Расмуссен в коментарі телеканалу TV 2, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Глава МЗС Данії сказав, що вони отримали "дружню відповідь" на свій запит, і що відповідь зараз "є частиною наших подальших дій". "Я можу підтвердити, що відбувся обмін листами між мною і Ентоні Блінкеном, який ґрунтується на тому, що міністр оборони і я звернулися до США, щоб вивчити наші варіанти", – зазначив він.

Водночас він зазначив, що терміни передачі Україні винищувачів ще не визначені.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, коментуючи дозвіл США, назвав це рішення "важливою подією" для України.

"Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну. Щиро дякуємо Ентоні Блінкену за хорошу та швидку співпрацю", – написав він у Twitter.

Хукстра додав, що тепер питання F-16 для України продовжать обговорювати з європейськими партнерами.

Що було раніше:

Теми: зброяУкраїнаСШАавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових

Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено

Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина

Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом

Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою

Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі

Усі новини...
зброя
Дві пускові установки IRIS-T вже в Україні — Зеленський
Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті, плани та потреби ЗСУ у снарядах
ЗСУ, ймовірно, застосували в Урожайному аналоги касетних снарядів США – СNN
Останні новини
14:53
фотоПрийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
14:51
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
14:32
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
14:30
ЄС імпортує рекордний обсяг російського СПГ: найбільше - Бельгія та Іспанія
14:27
"Нова пошта" збільшила чистий прибуток за перше півріччя майже вп'ятеро
14:25
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
14:14
Веніславський: Друга вища освіта не може бути підставою для відстрочки від мобілізації
14:06
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
14:00
"12 тисяч бійців, озброєні дельфінами і кротами, штурмували берег Криму": ССО потролили Міноборони РФ
13:43
Голова "Центренерго" пояснив масштабні звільнення керівників з компанії
Усі новини...
Реклама: