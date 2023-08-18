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F-16 для Украины: Дания и Нидерланды подтвердили получение разрешения США

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 11:07
F-16 для Украины: Дания и Нидерланды подтвердили получение разрешения США
Фото: Getty Images

В Дании и Нидерландах подтвердили, что получили разрешение от США на передачу Украине истребителей F-16, теперь этот вопрос продолжат обсуждать с европейскими партнерами.

Источник: глава датского МИД Ларс Люкке Расмуссен в комментарии телеканалу TV 2, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Глава МИД Дании сказал, что они получили "дружественный ответ" на свой запрос, и что ответ сейчас "является частью наших дальнейших действий". "Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном, который основывается на том, что министр обороны и я обратились к США, чтобы изучить наши варианты", - отметил он.

В то же время он отметил, что сроки передачи Украине истребителей еще не определены.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, комментируя разрешение США, назвал это решение "важным событием" для Украины.

"Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину. Спасибо Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество", – написал он в Twitter.

Хукстра добавил, что теперь вопрос F-16 для Украины продолжат обсуждать с европейскими партнерами.

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Темы: оружиеУкраинаСШАавиа
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