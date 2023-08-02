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США не вбачають у вагнерівцях загрози для НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 11:14
США не вбачають у вагнерівцях загрози для НАТО
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

США невідомо про будь-яку конкретну загрозу, яку "ПВК Вагнер" становить для Польщі чи інших союзників по НАТО.

Джерело: координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки, передає Європейська правда

Деталі: За словами представника Білого дому, "США невідомо про будь-яку конкретну загрозу, яку "ПВК Вагнер" становить для Польщі чи інших союзників по НАТО". Він додав, що Сполучені Штати "уважно за цим стежать".

Кірбі зазначив, що, за наявною інформацією, частина "вагнерівців" вирушила до Африки, "намагаючись збільшити там нестабільність", дехто ще в Україні, а ще частина перемістилась до Білорусі.

Він також підтвердив відданість Вашингтона зобов'язанням у рамках статті 5 договору НАТО, нагадавши слова президента Сполучених Штатів Джо Байдена, що США захищатимуть "кожен дюйм території НАТО".

Нагадаємо: 

Теми: СШАВагнерНАТОПольща
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