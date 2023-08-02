США не видят в вагнеровцах угрозы для НАТО

США неизвестно о какуй-либо конкретной угрозе, которую "ЧВК Вагнер" представляет для Польши или других союзников по НАТО.

Источник: координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Голос Америки, передает Европейская правда

Детали: По словам представителя Белого дома, "США неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, которую "ЧВК Вагнер" представляет для Польши или других союзников по НАТО". Он добавил, что Соединенные Штаты "внимательно за этим следят".

Кирби отметил, что, по имеющейся информации, часть "вагнеровцев" отправилась в Африку, "пытаясь увеличить там нестабильность", некоторые еще в Украине, а еще часть переместилась в Беларусь.

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Он также подтвердил приверженность Вашингтона обязательствам в рамках статьи 5 договора НАТО, напомнив слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

Напомним:

На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" в так называемый Сувальский коридор - условный перешеек по линии польско-литовской границы, отделяющий территорию Калининградской области РФ и Беларуси.

В конце июля Лукашенко заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", которые намекают на поход на Польшу. Впоследствии Лукашенко признался в том, что солгал о желании наемников группы Вагнера вторгнуться в Польшу.