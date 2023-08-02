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З’явився супутниковий знімок укріплень під Осиповичами, де тренується "Вагнер"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 2 серпня 2023, 12:26
З’явився супутниковий знімок укріплень під Осиповичами, де тренується Вагнер
Фото Planet Labs, Радіо Свобода

З’явився супутниковий знімок фортифікацій, які зводять на полігоні під білоруськими Осиповичами, де перебувають вагнерівці.

Джерело: білоруське Радіо свобода із посиланням на супутниковий знімок Planet Labs

Деталі: Видання повідомляє, що на знімку від 31 липня зображений полігон "Репіща" під Осиповичами, що розташований за 15 кілометрів від табору "Вагнера" в селі Цель. На зображенні видно, що на території полігону ведуться активні будівельні роботи.

Дослівно РС: "Видно будівництво численних укріплень, можливо, землянок. Біля них видно об’єкти, схожі на легкові авто та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), працюють бульдозери".

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Радіо свобода

Більше деталей: Як зазначає видання, 29 липня Міноборони Білорусі повідомило про спільні навчання на цьому полігоні 51-ї артилерійської бригади спільно з "інструкторами ПВК Вагнера". Стверджувалося, що там виконують "вогневі завдання із застосуванням квадрокоптерів".

Водночас, як підкреслює "Радіо свобода", нещодавно в одному з Telegram-каналів, пов'язаних з "Вагнером", з'явилося відео, на якому показано будівництво укріпленого лісового табору. Землянки там обладнані невеликими печами, тому табір може бути придатним для проживання в холодну пору року. Журналісти не змогли визначити точне місце.

 

На окремих стоянках є будівельна техніка та майданчики для її транспортування. Ці майданчики за кольором повністю збігаються з тими, що на відео Telegram-каналу "Білорусь Мозг", яке раніше перевірила редакція. 

ВІДЕО ДНЯ

Відео зняте на бобруйській обійсті, коли колона перетинала річку Березину. Далі машини рушили в бік села Цель, але цілком ймовірно, що вони не змогли доїхати та звернули на дорогу до полігону "Репіща".

 

Теми: БілорусьВагнер
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