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Байден хоче профінансувати зброю для Тайваню в рамках бюджету для України – FT

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 12:54
Байден хоче профінансувати зброю для Тайваню в рамках бюджету для України – FT
ДЖО БАЙДЕН У ВІЛМІНГТОНІ, ШТАТ ДЕЛАВЕР. ФОТО: CAROLYN KASTER/AP

Адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу з пропозицією профінансувати озброєння для Тайваню в рамках додаткового бюджетного запиту для України.

Джерело: Financial Times із посиланням на джерела, Європейська правда

Деталі: За словами співрозмовників видання, це допоможе прискорити поставки зброї Тайваню на тлі військової активності Китаю. Згідно з даними джерел, американське Адміністративно-бюджетне управління включить фінансування для Тайваню до додаткового запиту в рамках зусиль із прискорення постачання зброї.

У разі ухвалення Конгресом Тайвань уперше отримає зброю через систему військової допомоги іноземним державам. Очікується, що Білий дім подасть запит цього місяця.

Минулого тижня президент США Джо Байден розпорядився виділити до $345 млн військової допомоги Тайваню для стримування Китаю.

Видання пише, що голосування щодо додаткового бюджету, який буде зосереджений переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першим випробуванням на підтримку Києва в нинішньому скликанні Конгресу.

Нещодавно група ультраправих республіканців у Палаті представників намагалася використати щорічний оборонний законопроєкт для обмеження підтримки України з боку США.

Водночас включення до бюджету для України Тайваню, який має сильну двопартійну підтримку в Конгресі, може допомогти адміністрації та проукраїнським республіканцям здобути прихильність тих конгресменів, які в іншому випадку були б проти.

Нагадаємо:

  • 15 липня Палата представників проголосувала за проєкт оборонного бюджету США на 2024 рік, в якому закладено $300 млн на сприяння безпеці України.
  • $300 млн на підтримку Україні – рівноцінно сумі, яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на $500 млн менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді в рамках оборонного бюджету США Україні виділили $800 млн. Конгрес збільшив суму в $300 млн, яку запропонувала адміністрація.

Теми: СШАБайденТайваньдопомога Україні
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