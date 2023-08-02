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Грузія обмежила експорт і реекспорт американських автомобілів до Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 20:15

Грузія з 1 серпня запровадила обмеження на експорт та реекспорт американських автомобілів до Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа" і Службу доходів Міністерства фінансів Грузії

Окрім обмежень щодо американських авто, грузинська влада повідомляє про обмеження на експорт та реекспорт у Росію автомобілів, імпортованих із країн Євросоюзу, із 26 вересня – як це передбачено 11-м пакетом санкцій ЄС.

Згідно з пакетом санкцій Євросоюзу, затвердженим 23 червня, в Росію заборонено ввозити автомобілі з об'ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів (1,9 літра), а також усі електричні та гібридні автомобілі.

Як уточнює "Новости-Грузия", заборона на експорт та реекспорт авто поширюється також і Білорусь.

Раніше міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі висловив сподівання, що реекспорт автомобілів до Росії не припиниться, бо це важливе джерело доходу для країни. Легкові автомобілі були третім за величиною експортним товаром Грузії в торгівлі з РФ.

За шість місяців 2023 року через Грузію в Росію було продано автомобілів на 53 мільйони доларів. Експорт за рік зріс на 274%, а середня вартість автомобіля, що поставляється з Грузії в Росію, становила 14 тисяч доларів.

Влада Грузії заявляє, що повністю дотримується міжнародних санкцій, але уряд не буде запроваджувати двосторонні санкції щодо Росії, оскільки це не в інтересах країни. Як раніше заявляв спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, запровадження його країною санкцій проти РФ означало би ескалацію аж до загрози війни.

Теми: ГрузіяРосія
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