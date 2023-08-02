"Вагнер" продовжує вербувати найманців у Росії попри заяви Пригожина – росЗМІ
"ПВК Вагнер" продовжує вербувати найманців в Росії, не зважаючи на заяву ватажка Євгена Пригожина про припинення набору, при цьому основний напрямок для відправки натренованих бойовиків - Африка.
Джерело: російське видання "Важные истории"
Деталі: Журналісти виявили в чатах повідомлення про те, що "Вагнер" відновить набір найманців у серпні.
Один із колишніх найманців, який вже воював в Африці та Україні, розповів виданню, що вербування вже поновилося через православний спортивний клуб "Десантник" в Омську та один із пунктів "ПВК" в Новосибірську.
Коли кореспондент спробував потрапити в нову "хвилю" набору під виглядом найманця, в омському "Десантнику" йому відмовили, однак в новосибірській організації ветеранів "Силове єднання Сибірі", яка є офіційним представником "ПВК", розповіли, що новий набір відбувається по п'ятницях.
Журналісту запропонували прийти у кросівках та спортивній формі в офіс та скласти нормативи з фізичної підготовки. Також представники "Вагнера" попередили, що кандидат не повинен мати судимостей, хронічних захворювань та заборгованості за базою Федеральної служби судових приставів.
Крім цього, у потенційного "вагнерівця" повинна бути військова спеціальність та закордонний паспорт, оскільки основний напрямок набору - африканські країни.
Ще один найманець, з яким поспілкувався кореспондент, розповів, що насправді вербувальні центри розподіляють напрямки роботи бойовиків уже після відбору.
Під час спілкування з вербувальником кореспондентові запропонували вирушити в "зону СВО" без підписання контракту з Міноборони РФ від ПВК "Редут", пов'язаної з "Газпромом".
Передісторія:
- 31 липня 2023 року ватажок терористів ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців.
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори.
- ФСБ повідомила, що кримінальну справу про "збройний заколот" керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина припинено.