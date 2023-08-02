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"Вагнер" продовжує вербувати найманців у Росії попри заяви Пригожина – росЗМІ

Олександр ШумілінСереда, 2 серпня 2023, 21:08
Вагнер продовжує вербувати найманців у Росії попри заяви Пригожина – росЗМІ
"ПВК ВАГНЕР". КОЛАЖ 24 КАНАЛУ

"ПВК Вагнер" продовжує вербувати найманців в Росії, не зважаючи на заяву ватажка Євгена Пригожина про припинення набору, при цьому основний напрямок для відправки натренованих бойовиків - Африка. 

Джерело: російське видання "Важные истории"

Деталі: Журналісти виявили в чатах повідомлення про те, що "Вагнер" відновить набір найманців у серпні. 

Один із колишніх найманців, який вже воював в Африці та Україні, розповів виданню, що вербування вже поновилося через православний спортивний клуб "Десантник" в Омську та один із пунктів "ПВК" в Новосибірську.

Коли кореспондент спробував потрапити в нову "хвилю" набору під виглядом найманця, в омському "Десантнику" йому відмовили, однак в новосибірській організації ветеранів "Силове єднання Сибірі", яка є офіційним представником "ПВК", розповіли, що новий набір відбувається по п'ятницях. 

Журналісту запропонували прийти у кросівках та спортивній формі в офіс та скласти нормативи з фізичної підготовки. Також представники "Вагнера" попередили, що кандидат не повинен мати судимостей, хронічних захворювань та заборгованості за базою Федеральної служби судових приставів. 

Крім цього, у потенційного "вагнерівця" повинна бути військова спеціальність та закордонний паспорт, оскільки основний напрямок набору - африканські країни.

Ще один найманець, з яким поспілкувався кореспондент, розповів, що насправді вербувальні центри розподіляють напрямки роботи бойовиків уже після відбору.

Під час спілкування з вербувальником кореспондентові запропонували вирушити в "зону СВО" без підписання контракту з Міноборони РФ від ПВК "Редут", пов'язаної з "Газпромом".

Передісторія:

Теми: ВагнерРосіяПригожин
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