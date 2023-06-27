ФСБ заявила, що справу про "заколот Пригожина" припинено
ФСБ Росії повідомила, що кримінальну справу про "збройний заколот" керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина припинено.
Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ
Деталі: У російському відомстві зазначили, що підставою для припинення кримінальної справи стали матеріали кримінальної справи.
Дослівно: "Під час розслідування кримінальної справи, порушеної Слідчим управлінням ФСБ РФ 23 червня цього року за статтею 279 КК РФ за фактом збройного заколоту, встановлено, що її учасники 24 червня припинили дії, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину.
З урахуванням цього та інших обставин, що мають значення для розслідування, слідчим органом 27 червня цього року винесена постанова про припинення кримінальної справи".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.