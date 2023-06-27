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ФСБ заявила, що справу про "заколот Пригожина" припинено

Валентина РоманенкоВівторок, 27 червня 2023, 11:20
ФСБ заявила, що справу про заколот Пригожина припинено
ЄВГЕН ПРИГОЖИН, ФОТО: GETTY IMAGES

ФСБ Росії повідомила, що кримінальну справу про "збройний заколот" керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина припинено.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ

Деталі: У російському відомстві зазначили, що підставою для припинення кримінальної справи стали матеріали кримінальної справи.

Дослівно: "Під час розслідування кримінальної справи, порушеної Слідчим управлінням ФСБ РФ 23 червня цього року за статтею 279 КК РФ за фактом збройного заколоту, встановлено, що її учасники 24 червня припинили дії, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину.

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З урахуванням цього та інших обставин, що мають значення для розслідування, слідчим органом 27 червня цього року винесена постанова про припинення кримінальної справи".

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Теми: ПригожинРосія
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