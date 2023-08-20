Зеленський: Захисники дадуть "відчутну відповідь" Росії на теракт у Чернігові

У нічному зверненні президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що українські воїни дадуть "відчутну відповідь" на теракт росіян у Чернігові 19 серпня.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Деталі: Президент нагадав, що семеро людей загинули в Чернігові від російської ракети, серед яких – 6-річна дівчинка Софія.

Пряма мова: "Поранених і травмованих – 144, і серед них 15 дітей. Ракета просто по центру міста. І це – у свято Преображення Господнього, православне свято".

"Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт, відчутну відповідь".

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