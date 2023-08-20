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Зеленський: Захисники дадуть "відчутну відповідь" Росії на теракт у Чернігові

Неділя, 20 серпня 2023, 01:46
Зеленський: Захисники дадуть відчутну відповідь Росії на теракт у Чернігові
Володимир Зеленський, фото ОП

У нічному зверненні президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що українські воїни дадуть "відчутну відповідь" на теракт росіян у Чернігові 19 серпня.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Деталі: Президент нагадав, що семеро людей загинули в Чернігові від російської ракети, серед яких – 6-річна дівчинка Софія.

Пряма мова: "Поранених і травмованих – 144, і серед них 15 дітей. Ракета просто по центру міста. І це – у свято Преображення Господнього, православне свято".

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"Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт, відчутну відповідь".

Передісторія:

  • Російські війська близько 11:30 ранку 19 серпня вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою.
  • Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу. 
  • Пізніше пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів".

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Теми: ЧернігівтероризмРосія
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