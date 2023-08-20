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Зеленский: Защитники дадут "ощутимый ответ" России на теракт в Чернигове

Воскресенье, 20 августа 2023, 01:46
Зеленский: Защитники дадут ощутимый ответ России на теракт в Чернигове
Владимир Зеленский, фото ОП

В ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские воины дадут "ощутимый ответ" на теракт россиян в Чернигове 19 августа.

Источник: Зеленский в видеообращении

Детали: Президент напомнил, что семь человек погибли в Чернигове от российской ракеты, среди которых – 6-летняя девочка София.

Прямая речь: "Раненых и травмированных – 144, и среди них 15 детей. Ракета просто по центру города. И это – в праздник Преображения Господня, православный праздник".

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"Я уверен, наши воины дадут ответ России на этот теракт, ощутимый ответ".

Предистория:

  • Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова баллистической ракетой.
  • Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.
  • Позже пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".

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Темы: ЧерниговтерроризмРосcия
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