Зеленский: Защитники дадут "ощутимый ответ" России на теракт в Чернигове

В ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские воины дадут "ощутимый ответ" на теракт россиян в Чернигове 19 августа.

Источник: Зеленский в видеообращении

Детали: Президент напомнил, что семь человек погибли в Чернигове от российской ракеты, среди которых – 6-летняя девочка София.

Прямая речь: "Раненых и травмированных – 144, и среди них 15 детей. Ракета просто по центру города. И это – в праздник Преображения Господня, православный праздник".

Реклама:

"Я уверен, наши воины дадут ответ России на этот теракт, ощутимый ответ".

Предистория:

Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова баллистической ракетой.

Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.

Позже пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".