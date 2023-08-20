Зеленский: Защитники дадут "ощутимый ответ" России на теракт в Чернигове

В ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские воины дадут "ощутимый ответ" на теракт россиян в Чернигове 19 августа.

Источник: Зеленский в видеообращении

Детали: Президент напомнил, что семь человек погибли в Чернигове от российской ракеты, среди которых – 6-летняя девочка София.

Прямая речь: "Раненых и травмированных – 144, и среди них 15 детей. Ракета просто по центру города. И это – в праздник Преображения Господня, православный праздник".

"Я уверен, наши воины дадут ответ России на этот теракт, ощутимый ответ".

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