Количество пострадавших в Чернигове возросло до 148

Удар по Драмтеатру в Чернигове, фото МВД из Телеграмм Игоря Клименко

Глава областной военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что количество пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой по Чернигову возросло до 148.

Источник: Чаус в эфире телемарафона, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Враг вчера унес жизни семерых человек и еще 148 человек обратились за медицинской помощью или были доставлены раненые в больницы.

По состоянию на 6:20 (20 августа - ред.) в больницах города Чернигова остается 41 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, 15 человек были прооперированы".

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"Повреждения получили более пятисот помещений, это 60 плюс домов, которые находились рядом с местом, куда прилетела ракета".

Детали: По его словам, работы по очистке города продолжаются, на месте работают коммунальные службы, происходит обследование всех жилых домов и учреждений, чтобы оценить размер нанесенного ущерба.

Чаус отметил, что все правоохранители также привлечены к работе, как и коммунальные, социальные службы, одновременно отметив, что сегодня в больнице будут работать психологи.

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Что предшествовало: Ранее сообщалось о 144 пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову.

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