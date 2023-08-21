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СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове

Елена РощинаПонедельник, 21 августа 2023, 17:57
СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове
Ракета над Черниговом, фото СБУ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту ракетного удара по драмтеатру в Чернигове, уже установлено, что российская армия применила по гражданскому объекту ракетный комплекс "Искандер".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту российского ракетного удара по центру Чернигова по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

В целях объективного и максимально полного расследования этой трагедии следователи СБУ осуществляют целый комплекс следственных и оперативных мероприятий. Они собирают соответствующую доказательную базу, опрашивают свидетелей и т.п.

СБУ предварительно установила тип российской ракеты, которой враг ударил в субботу по гражданскому зданию. Это ракета 9М727 (крылатая ракета наземного ракетного комплекса "Искандер").

Ракета над Черниговом в момент атаки
Ракета над Черниговом в момент атаки
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ "УКРАИНСКОЙ ПРАВДЕ" СБУ

Назначены ряд экспертиз. Ведется расследование.

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Предыстория:

  • 19 августа около 11:30 утра российские войска ударили по центру Чернигова баллистической ракетой.
  • Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.
  • Позже пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".
  • По последним данным, в Чернигове 19 августа погибли 7 человек, среди которых один ребенок, еще 180 человек пострадали, среди них по меньшей мере 12 детей. В больницах с разными травмами находятся 46 человек, в том числе шестеро детей. 
  • Дети и взрослые гуляли по площади перед театром.

Темы: Черниговракетный ударвойнаСБУ
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