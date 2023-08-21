СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту ракетного удара по драмтеатру в Чернигове, уже установлено, что российская армия применила по гражданскому объекту ракетный комплекс "Искандер".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту российского ракетного удара по центру Чернигова по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

В целях объективного и максимально полного расследования этой трагедии следователи СБУ осуществляют целый комплекс следственных и оперативных мероприятий. Они собирают соответствующую доказательную базу, опрашивают свидетелей и т.п.

СБУ предварительно установила тип российской ракеты, которой враг ударил в субботу по гражданскому зданию. Это ракета 9М727 (крылатая ракета наземного ракетного комплекса "Искандер").

Ракета над Черниговом в момент атаки ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ "УКРАИНСКОЙ ПРАВДЕ" СБУ

Назначены ряд экспертиз. Ведется расследование.

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