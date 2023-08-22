Украинцев призывают к осмотрительности 23-24 августа: У нас День Независимости, а россияне коварны

В этом году День Флага и День Независимости Украины из-за войны и угрозы ракетных ударов пройдут без публичных празднований, чтобы избежать массовых собраний и вероятных жертв – украинцев призывают не пренебрегать сигналами тревоги.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко, руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Кличко: "Поскольку из соображений безопасности город (Киев) не планирует массовые мероприятия ко Дню Независимости Украины, выдал отдельное поручение заместителям глав КГГА, главам столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера на территории столицы 23 и 24 августа.

К руководителям главных управлений Национальной полиции и ГСЧС в Киеве обратился (с призывом) принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня Государственного Флага Украины, Дня Независимости Украины, запланированных на государственном уровне.

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Всех киевлян и гостей столицы призываю в эти дни быть максимально внимательными и осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги".

Прямая речь Кима: "Прошу всех ответственно относиться к воздушным тревогам на этой неделе из-за того, что у нас День Независимости, а россияне всегда коварны.

Мы отменили все официальные мероприятия оффлайн, будем праздновать онлайн".

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Детали: Вилкул также отметил, что на 23 и 24 августа в Кривом Роге и Криворожском районе запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий согласно решению военного руководства.

Этому предшествовало: В Киеве власти не будут устраивать массовые мероприятия в День Независимости Украины, однако на Крещатике будет выставка подбитой российской военной техники, как было и в прошлом году.

19 августа, в день религиозного праздника христиан, российские войска ударили ракетой по драмтеатру в центре Чернигова, целясь в разработчиков, производителей и специалистов по дронам, который собрались там. В результате 7 человек погибли и около 180 пострадали, среди погибших и пострадавших были дети, которые гуляли на центральной площади.