Катастрофа літака в Росії: тіла загиблих відвезли на експертизу − росЗМІ

Тіла всіх 10 загиблих у катастрофі бізнес-джета у Тверській області Росії, серед пасажирів якого значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, відвезли в морг на експертизу.

Джерело: петербурзьке видання Фонтанка, The Moscow Time і російські Telegram-канали

Пряма мова співрозмовника Фонтанки: "Тіла, всі тіла, поїхали до Твері, в судовий морг".

Фото з telegram-каналу astra

Деталі: Російські Telegram-канали опублікували відео з машинами ритуальних послуг, які забрали тіла.

Тіла всіх загиблих в авіакатастрофі в РФ відвезли у тверський морг, на місці падіння літака знайшли телефон Пригожина − росЗМІ. Відео з Telegram-каналу Shot pic.twitter.com/0q6lTXrCTS — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 24, 2023

Повідомляється, що дві чорні "газелі" заїхали на обгороджену територію о 4:30 і виїхали о 6 ранку. За попередніми даними, тіла повезуть у тверський морг на вулиці Бобкова, де розташоване бюро судової експертизи.

Зазначається, що станом на ранок 24 серпня, на місці авіакатастрофи все ще працюють криміналісти.

Фото з telegram-каналу astra

Також пишуть, що на місці катастрофи літака нібито знайшли телефон Пригожина.

Фото з telegram-каналу astra

Тіло ватажка ПВК "Вагнер" наразі ще не ідентифіковане серед останків.

Елемент хвоста Embraer, який розбився, перебував за 3,5 км від місця падіння літака.

Фото РИА Новости

Російська влада наразі ще ніяк не коментувала ймовірну загибель Пригожина.

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