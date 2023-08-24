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Катастрофа літака в Росії: тіла загиблих відвезли на експертизу − росЗМІ

Ірина БалачукЧетвер, 24 серпня 2023, 08:59
Катастрофа літака в Росії: тіла загиблих відвезли на експертизу − росЗМІ
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Тіла всіх 10 загиблих у катастрофі бізнес-джета у Тверській області Росії, серед пасажирів якого значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, відвезли в морг на експертизу.

Джерело: петербурзьке видання Фонтанка, The Moscow Time і російські Telegram-канали

Пряма мова співрозмовника Фонтанки: "Тіла, всі тіла, поїхали до Твері, в судовий морг". 

 
Фото з telegram-каналу astra

Деталі: Російські Telegram-канали опублікували відео з машинами ритуальних послуг, які забрали тіла.  

Повідомляється, що дві чорні "газелі" заїхали на обгороджену територію о 4:30 і виїхали о 6 ранку. За попередніми даними, тіла повезуть у тверський морг на вулиці Бобкова, де розташоване бюро судової експертизи.

Зазначається, що станом на ранок 24 серпня, на місці авіакатастрофи все ще працюють криміналісти. 

 
Фото з telegram-каналу astra

Також пишуть, що на місці катастрофи літака нібито знайшли телефон Пригожина. 

 
Фото з telegram-каналу astra

Тіло ватажка ПВК "Вагнер" наразі ще не ідентифіковане серед останків.

Елемент хвоста Embraer, який розбився, перебував за 3,5 км від місця падіння літака. 

 
Фото РИА Новости

Російська влада наразі ще ніяк не коментувала ймовірну загибель Пригожина.

Передісторія:

Теми: РосіяПригожинавіакатастрофи
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