Катастрофа літака в Росії: тіла загиблих відвезли на експертизу − росЗМІ
Тіла всіх 10 загиблих у катастрофі бізнес-джета у Тверській області Росії, серед пасажирів якого значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, відвезли в морг на експертизу.
Джерело: петербурзьке видання Фонтанка, The Moscow Time і російські Telegram-канали
Пряма мова співрозмовника Фонтанки: "Тіла, всі тіла, поїхали до Твері, в судовий морг".
Деталі: Російські Telegram-канали опублікували відео з машинами ритуальних послуг, які забрали тіла.
Тіла всіх загиблих в авіакатастрофі в РФ відвезли у тверський морг, на місці падіння літака знайшли телефон Пригожина − росЗМІ. Відео з Telegram-каналу Shot pic.twitter.com/0q6lTXrCTS— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 24, 2023
Повідомляється, що дві чорні "газелі" заїхали на обгороджену територію о 4:30 і виїхали о 6 ранку. За попередніми даними, тіла повезуть у тверський морг на вулиці Бобкова, де розташоване бюро судової експертизи.
Зазначається, що станом на ранок 24 серпня, на місці авіакатастрофи все ще працюють криміналісти.
Також пишуть, що на місці катастрофи літака нібито знайшли телефон Пригожина.
Тіло ватажка ПВК "Вагнер" наразі ще не ідентифіковане серед останків.
Елемент хвоста Embraer, який розбився, перебував за 3,5 км від місця падіння літака.
Російська влада наразі ще ніяк не коментувала ймовірну загибель Пригожина.
Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.
- Наближений до ПВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що тіла Пригожина та його заступника Уткіна виявили й упізнали, Grey Zone додав, що "Пригожин загинув унаслідок дій зрадників Росії".
- Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".