Катастрофе самолета в России: тела погибших отвезли на экспертизу − росСМИ
Тела всех 10 погибших в катастрофе бизнес-джета в Тверской области России, среди пассажиров которого значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, отвезли в морг на экспертизу.
Источник: петербургское издание Фонтанка, The Moscow Time и российские Telegram-каналы
Прямая речь собеседника Фонтанки: "Тела, все тела, поехали в Тверь, в судебный морг".
Детали: Российские Telegram-каналы опубликовали видео с машинами ритуальных услуг, которые забрали тела.
Тіла всіх загиблих в авіакатастрофі в РФ відвезли у тверський морг, на місці падіння літака знайшли телефон Пригожина − росЗМІ. Відео з Telegram-каналу Shot pic.twitter.com/0q6lTXrCTS— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 24, 2023
Сообщается, что две черные "газели" заехали на огороженную территорию в 4:30 и выехали в 6 утра. По предварительным данным, тела повезут в тверской морг на улице Бобкова, где находится бюро судебной экспертизы.
Отмечается, что по состоянию на утро 24 августа, на месте авиакатастрофы все еще работают криминалисты.
Также пишут, что на месте крушения самолета якобы нашли телефон Пригожина.
Тело главаря ЧВК "Вагнер" на данный момент еще не идентифицировано среди останков.
Элемент хвостового оперения упавшего Embraer находился в 3,5 км от места его крушения.
Российские власти пока еще никак не комментировали вероятную гибель Пригожина.
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.
- Приближенный к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что тела Пригожина и Уткина обнаружили и опознали, Grey Zone добавил, что "Пригожин погиб в результате действий предателей России".
- Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня − ред.).
- Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".