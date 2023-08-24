Катастрофе самолета в России: тела погибших отвезли на экспертизу − росСМИ

Тела всех 10 погибших в катастрофе бизнес-джета в Тверской области России, среди пассажиров которого значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, отвезли в морг на экспертизу.

Источник: петербургское издание Фонтанка, The Moscow Time и российские Telegram-каналы

Прямая речь собеседника Фонтанки: "Тела, все тела, поехали в Тверь, в судебный морг".

Фото Из telegram-канала astra

Детали: Российские Telegram-каналы опубликовали видео с машинами ритуальных услуг, которые забрали тела.

Тіла всіх загиблих в авіакатастрофі в РФ відвезли у тверський морг, на місці падіння літака знайшли телефон Пригожина − росЗМІ. Відео з Telegram-каналу Shot pic.twitter.com/0q6lTXrCTS — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 24, 2023

Сообщается, что две черные "газели" заехали на огороженную территорию в 4:30 и выехали в 6 утра. По предварительным данным, тела повезут в тверской морг на улице Бобкова, где находится бюро судебной экспертизы.

Фото Из telegram-канала astra

Отмечается, что по состоянию на утро 24 августа, на месте авиакатастрофы все еще работают криминалисты.

Также пишут, что на месте крушения самолета якобы нашли телефон Пригожина.

Фото Из telegram-канала astra

Тело главаря ЧВК "Вагнер" на данный момент еще не идентифицировано среди останков.

Элемент хвостового оперения упавшего Embraer находился в 3,5 км от места его крушения.

фото РИА Новости

Российские власти пока еще никак не комментировали вероятную гибель Пригожина.

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