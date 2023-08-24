Про мертвих або добре, або нічого: Путін похвалив Пригожина
Президент країни-агресора Володимир Путін уперше висловився після катастрофи літака, на борту якого, за даними Росавіації, значився ватажок бойовиків ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Джерело: "РБК", Meduza, "Радио Свобода", російські пропагандисти
Деталі: Під час розмови зі ставлеником Кремля на окупованій частині Донбасу Денисом Пушиліним Путін висловив співчуття всім загиблим та розказав про таланти Пригожина.
Безпосередньо президент Росії не заявив про загибель Пригожина, яку досі офіційно не підтверджено, але говорив про бізнесмена виключно в минулому часі.
"Пригожина я знав дуже давно, з початку дев'яностих років. Це була людина складної долі, і помилки у нього були серйозні в житті, домагався він результатів потрібних - і для себе, і для, коли я його просив, для спільної справи, як у ці останні місяці. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом", - сказав Путін.
Також Путін похвалив вагнерівців за участь у війни проти України. За його словами, "це люди, які зробили істотний внесок у нашу спільну справу боротьби з неонацистським режимом в Україні". Він поообіцяв, що не забуде про це.
Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.
- Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.