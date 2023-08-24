О мертвых или хорошо, или ничего: Путин похвалил Пригожина
Президент страны-агрессора Владимир Путин впервые высказался после катастрофы самолета, на борту которого, по данным Росавиации, числился главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Источник: "РБК", Meduza, российские пропагандисты
Детали: Во время разговора со ставленником Кремля на оккупированной части Донбасса Денисом Пушилиным Путин выразил соболезнования всем погибшим и рассказал о талантах Пригожина.
"Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных - и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливым человеком, талантливым бизнесменом", - сказал Путин.
Также Путин похвалил вагнеровцев за участие в войне против Украины. По его словам, "это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине". Он пообещал, что не забудет об этом.
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.
- Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня − ред.).
- Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.