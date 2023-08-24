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О мертвых или хорошо, или ничего: Путин похвалил Пригожина

Станислав ПогориловЧетверг, 24 августа 2023, 19:26
О мертвых или хорошо, или ничего: Путин похвалил Пригожина
Владимир путин, фото: скриншот "РИА Новости"

Президент страны-агрессора Владимир Путин впервые высказался после катастрофы самолета, на борту которого, по данным Росавиации, числился главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Источник: "РБК", Meduza, российские пропагандисты

Детали: Во время разговора со ставленником Кремля на оккупированной части Донбасса Денисом Пушилиным Путин выразил соболезнования всем погибшим и рассказал о талантах Пригожина.

"Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных - и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливым человеком, талантливым бизнесменом", - сказал Путин.

Также Путин похвалил вагнеровцев за участие в войне против Украины. По его словам, "это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине". Он пообещал, что не забудет об этом.

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Темы: ПутинПригожин
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