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У Кремлі відповіли, чи піде Путін на похорон Пригожина: Щільний графік

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 25 серпня 2023, 13:39
У Кремлі відповіли, чи піде Путін на похорон Пригожина: Щільний графік
фото: Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи буде Володимир Путін на похороні Євгена Пригожина, послався на "насичений робочий графік" російського диктатора.

Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву Пєскова на брифінгу

Деталі: На запитання, чи може Путін відвідати похорон Пригожина, у Кремлі відповіли, що не знають, скільки часу знадобиться на необхідні процедури впізнання. Однак додали, що у президента РФ зараз "насичений робочий графік".

Крім того, Пєсков заперечив причетність Путіна до інциденту з літаком Пригожина. Він заявив, що "усе це (інформація західних ЗМІ – ред.) брехня абсолютна".

Передісторія:

Теми: РосіяПутінПригожин
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