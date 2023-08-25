У Кремлі відповіли, чи піде Путін на похорон Пригожина: Щільний графік
П'ятниця, 25 серпня 2023, 13:39
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи буде Володимир Путін на похороні Євгена Пригожина, послався на "насичений робочий графік" російського диктатора.
Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву Пєскова на брифінгу
Деталі: На запитання, чи може Путін відвідати похорон Пригожина, у Кремлі відповіли, що не знають, скільки часу знадобиться на необхідні процедури впізнання. Однак додали, що у президента РФ зараз "насичений робочий графік".
Крім того, Пєсков заперечив причетність Путіна до інциденту з літаком Пригожина. Він заявив, що "усе це (інформація західних ЗМІ – ред.) брехня абсолютна".
Передісторія:
- Катастрофа одного з літаків Пригожина (Embraer Legacy 600) сталася 23 серпня в селі Куженкіне у Тверській області РФ. Літак летів із Москви до Санкт-Петербурга. Загинули 10 осіб (7 пасажирів, 2 пілоти і борпровідниця). Згідно зі списками пасажирів, на борту був Євген Пригожин і керівництво групи "Вагнер".
- Вранці 24 серпня тіла всіх 10 загиблих під час аварії літака вивезли в машинах ритуальних послуг на судмедекспертизу.
- Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня).
- Президент США Джо Байден припустив, що президент Росії Володимир Путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області РФ.