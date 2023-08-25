В Кремле ответили, пойдет ли Путин на похороны Пригожина: Плотный график

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин на похоронах Евгения Пригожина, сослался на "насыщенный рабочий график" российского диктатора.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Пескова на брифинге

Детали: На вопрос, может ли Путин посетить похороны Пригожина, в Кремле ответили, что не знают, сколько времени понадобится на необходимые процедуры опознания. Однако добавили, что у президента РФ сейчас "насыщенный рабочий график".

Кроме того, Песков отрицает причастность Путина к инциденту с самолетом Пригожина. Он заявил, что "все это (информация западных СМИ - ред.) ложь абсолютная".

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