В Кремле ответили, пойдет ли Путин на похороны Пригожина: Плотный график
Пятница, 25 августа 2023, 13:39
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин на похоронах Евгения Пригожина, сослался на "насыщенный рабочий график" российского диктатора.
Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Пескова на брифинге
Детали: На вопрос, может ли Путин посетить похороны Пригожина, в Кремле ответили, что не знают, сколько времени понадобится на необходимые процедуры опознания. Однако добавили, что у президента РФ сейчас "насыщенный рабочий график".
Кроме того, Песков отрицает причастность Путина к инциденту с самолетом Пригожина. Он заявил, что "все это (информация западных СМИ - ред.) ложь абсолютная".
Предыстория:
- Катастрофа одного из самолетов Пригожина (Embraer Legacy 600) произошла 23 августа в селе Куженкино в Тверской области РФ. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Погибли 10 человек (7 пассажиров, 2 пилота и борпроводница). Согласно спискам пассажиров, на борту был Евгений Пригожин и руководство группы "Вагнер".
- Утром 24 августа тела всех 10 погибших при крушении самолета вывезли в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу.
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня).
- Президент США Джо Байден допустил, что президент России Владимир Путин может стоять за катастрофой самолета в Тверской области РФ.