Куртки для ЗСУ: Резніков закликає чекати розслідування й "не знає", чому в Туреччині занизили ціну

Міністр оборони Олексій Резніков закликав журналістів дочекатися розслідування ситуації навколо закупівлі курток для Збройних Сил, при цьому не прокоментував причетність до закупівлі родича нардепа і "не знає", чому ціна на куртки для ЗСУ в Туреччині була заниженою.

Джерело: заява Резнікова, передана агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я пропоную спокійно розібратися і випустити хоч раз у житті матеріал без слова "скандал" із розбором по суті та виваженими висновками. Нехай такий матеріал прочитають втричі менше людей, але він буде корисний Україні, а не шкідливий. Прошу всіх журналістів, які поширили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали, опублікувати офіційну позицію Міноборони щодо цієї закупівлі і дочекатися розбору ситуації. Як мені відомо, нею вже займаються в незалежному громадському органі – ГАР МО (громадська антикорупційна рада при Міноборони – ред.)".

Деталі: Міністр закликав припинити "френдлі фаєр" (дружній вогонь – ред.) і запевнив, що ані нардеп Анастасія Радіна, ані журналіст Михайло Ткач йому не вороги.

Очільник Міноборони також заявив, що міністерство закупило зимові куртки в кількості 180 тис., які передано до ЗСУ у 2022 році. За його словами, скарг на них від військових не надходило і ціна поставки адекватна ринку та ситуації на той час.

"Дефіцит одягу на ринку і необхідність терміново одягнути максимум військовослужбовців. Кожна куртка коштувала 86 доларів (що зараз відповідає 3177 гривень). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 доларів (зараз це 1072 гривні) - я не знаю. Можливо, йдеться про ухилення від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі, це не турбота України. Пропоную всім охочим зганяти до Туреччини і купити партію зимових курток за 1072 гривні, і щоб була за кілька тижнів", - зазначив Резніков.

За його словами, "без обвинувачення в підміні зимових курток влітку, у "розслідуванні" не залишається нічого. За це обвинувачення ніхто не готовий нести відповідальність".

При цьому Резніков не прокоментував той факт, що одним із власників турецької компанії "Vector avia", яка поставила Міноборони скандальну військову форму на $30 млн, був Олександр Касай, племінник нардепа від партії "Слуга народу" та члена комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадія Касая.

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