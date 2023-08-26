Куртки для ВСУ: Резников призывает ждать расследования и "не знает", почему в Турции занизили цену

Министр обороны Алексей Резников призвал журналистов дождаться расследования ситуации вокруг закупки курток для Вооруженных Сил, при этом не прокомментировал причастность к закупке родственника нардепа и "не знает", почему цена на куртки для ВСУ в Турции была заниженной.

Источник: заявление Резникова, переданное агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я предлагаю спокойно разобраться и выпустить хоть раз в жизни материал без слова "скандал" с разбором по существу и взвешенными выводами. Пусть такой материал прочитают втрое меньше людей, но он будет полезен Украине, а не вреден. Прошу всех журналистов, распространивших информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по этой закупке и дождаться разбора ситуации. Как мне известно, ею уже занимаются в независимом общественном органе - ОАР МО (общественный антикоррупционный совет при Минобороны - ред.)".

Детали: Министр призвал прекратить "френдли фаер" (дружественный огонь - ред.) и заверил, что ни нардеп Анастасия Радина, ни журналист Михаил Ткач ему не враги.

Глава Минобороны также заявил, что министерство закупило зимние куртки в количестве 180 тыс., которые переданы в ВСУ в 2022 году. По его словам, жалоб на них от военных не поступало и цена поставки адекватна рынку и ситуации на то время.

"Дефицит одежды на рынке и необходимость срочно одеть максимум военнослужащих. Каждая куртка стоила 86 долларов (что сейчас соответствует 3177 гривен). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки 29 долларов (сейчас это 1072 гривны) - я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае, это не забота Украины. Предлагаю всем желающим сгонять в Турцию и купить партию зимних курток за 1072 гривны, и чтобы была через несколько недель", - отметил Резников.

По его словам, "без обвинения в подмене зимних курток летом, в "расследовании" не остается ничего. За это обвинение никто не готов нести ответственность".

При этом Резников не прокомментировал тот факт, что одним из владельцев турецкой компании "Vector avia", которая поставила Минобороны скандальную военную форму на $30 млн, был Александр Касай, племянник нардепа от партии "Слуга народа" и члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадия Касая.

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