Одноосібне укладання контрактів і постачальник із брудним шлейфом: нові деталі щодо курток для ЗСУ

Колишній директор департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький мав довіреність від міністра на одноосібне укладання контрактів міністерства, а скандальний постачальник курток для ЗСУ, турецька компанія "Vector avia…" ще в 2022 році була фігурантом кількох кримінальних проваджень.

Джерело: членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко у Facebook; судові рішення, опубліковані в Єдиному державному реєстрі

Деталі: Як повідомила Ніколаєнко, на запитання членів антикорради, як перевірявся постачальник форми для ЗСУ, представники міністерства у п’ятницю заявили, що на той момент у міністерстві ще не було антикорупційного департаменту, а міністерство в закупівлі виходило з трьох пунктів: швидкість доставки товару, якість, і вже третім критерієм була ціна.

"При цьому, за словами представників міністерства, (колишній – ред.) керівник департаменту державних закупівель Богдан Хмельницький мав довіреність від міністра на одноосібне укладання контрактів, і вся юридична відповідальність за них лежить на ньому. Яким чином і де Хмельницький знайшов цього постачальника – невідомо. Може, і не він, в Туреччину літало багато людей, зокрема і депутатів, у пошуках виробників. Винного ви навряд чи знайдете. Людина, яка вела безпосередньо контракт, кудись зникла, і це не перший контракт, з яким сталась така прикрість", – написала Ніколаєнко.

При цьому, за її інформацією, при укладанні скандального контракту Міноборони щодо курток для ЗСУ на суму 30 мільйонів доларів проплата відбулася вже після доставки першої партії в Україну.

"Це значить, замовлення постачальник оплатив зі своїх. Тому як побутова версія може бути, що він проплатив не дуже відомим компаніям кешем і в митну декларацію вніс оплату, здійснену офіційно", – зазначила Ніколаєнко.

При цьому вона вважає, що закуплені Міноборони скандальні куртки для ЗСУ насправді "не літні", як про це стверджувало "Дзеркало тижня" у розслідуванні від 10 серпня.

"Що стосується ваги, то і на засіданні комітету парламенту, і на зустрічі з членами антикорради представник департаменту Фидина сказав, що зимова куртка може важити і 1,1 кг, і 0,8. Більше того, якщо відкрити те саме ТУ, яке фігурує в рамках кримінального провадження і було використане Інститутом судекспертиз для дослідження, то там можна знайти вимоги до матеріалу, довжини шва, розміру куліски та інше, але не вимоги щодо ваги", – пише членкиня антикорупційної ради.

Разом з тим, як видно з реєстру судових рішень, скандальний постачальник курток для ЗСУ, турецька компанія "Vector avia…" ще в 2022 році стала фігурантом кількох кримінальних проваджень про розкрадання коштів, неякісний товар і підроблення митних документів.

Національна поліція розслідує два провадження, які стосуються поставок "Vector avia". Вони були відкриті 4 жовтня і 8 грудня 2022 року.

В одній зі справ уже оголошені дві підозри: власнику і директору компанії Роману Плетньову, а також колишньому директору департаменту закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому.

За версією слідства, Плетньов "мав сталі зв’язки" зі службовцями МОУ і організував постачання зимових курток і штанів, які не відповідали технічним вимогам. Йдеться, ймовірно, про вересень 2022 року.

У березні 2023 у межах розслідування провели експертизу. За її результатами, поставлені куртки та штани "не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням". Зокрема, одяг не відповідає вимогам за верхнім матеріалом і характеристиками міцності.

Роман Плетньов перебуває за кордоном. Поліція встановила, що він виїхав 5 березня 2022 року на автомобілі у напрямку Туреччини і з того часу не повертався.

Суд надав дозвіл на затримання Плетньова і заочно його арештував. Другий фігурант Богдан Хмельницький перебуває під вартою за підозрою у низці корупційних закупівель.

У другій справі, яку розслідує поліція, йдеться про ще одну поставку 2,5 тисяч зимових курток і штанів для військових восени 2022. У жовтні того року співробітники митниці повідомили, що водій, який завозив в Україну товар від "Vector avia", надав неналежні документи.

У цих документах не було відміток митних органів Молдови, з якої заїжджав автомобіль. При цьому в кабіні водія знайшли документи, в яких відрізнялась загальна вартість товару.

Так, на українській митниці товар був задекларований вартістю в 367,5 тисяч доларів, а на молдовській – 27,5 тисяч. Таким чином, різниця у вартості військового одягу становила 340 тисяч доларів або 12,4 мільйона гривень.

У цій справі підозри не оголошували, але одяг і документи були арештовані. 13 грудня 2022 суд зняв арешт з військової форми, а 21 березня 2023 – з документів.

Скандальна поставка, про яку дізнались ЗМІ, відбулась 8-9 грудня 2022 року. Тобто після того, як митниця спіймала "Vector avia" на можливо підробних накладних і безпосередньо в ті самі дні, коли поліція розпочала розслідування про неякісні куртки.

Племінник депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая на момент поставок, які розслідуються поліцією, ще був власником турецької фірми, він вийшов з її засновників у лютому 2023.

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