Одноосібне укладання контрактів і постачальник із брудним шлейфом: нові деталі щодо курток для ЗСУ
Колишній директор департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький мав довіреність від міністра на одноосібне укладання контрактів міністерства, а скандальний постачальник курток для ЗСУ, турецька компанія "Vector avia…" ще в 2022 році була фігурантом кількох кримінальних проваджень.
Джерело: членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко у Facebook; судові рішення, опубліковані в Єдиному державному реєстрі
Деталі: Як повідомила Ніколаєнко, на запитання членів антикорради, як перевірявся постачальник форми для ЗСУ, представники міністерства у п’ятницю заявили, що на той момент у міністерстві ще не було антикорупційного департаменту, а міністерство в закупівлі виходило з трьох пунктів: швидкість доставки товару, якість, і вже третім критерієм була ціна.
"При цьому, за словами представників міністерства, (колишній – ред.) керівник департаменту державних закупівель Богдан Хмельницький мав довіреність від міністра на одноосібне укладання контрактів, і вся юридична відповідальність за них лежить на ньому. Яким чином і де Хмельницький знайшов цього постачальника – невідомо. Може, і не він, в Туреччину літало багато людей, зокрема і депутатів, у пошуках виробників. Винного ви навряд чи знайдете. Людина, яка вела безпосередньо контракт, кудись зникла, і це не перший контракт, з яким сталась така прикрість", – написала Ніколаєнко.
При цьому, за її інформацією, при укладанні скандального контракту Міноборони щодо курток для ЗСУ на суму 30 мільйонів доларів проплата відбулася вже після доставки першої партії в Україну.
"Це значить, замовлення постачальник оплатив зі своїх. Тому як побутова версія може бути, що він проплатив не дуже відомим компаніям кешем і в митну декларацію вніс оплату, здійснену офіційно", – зазначила Ніколаєнко.
При цьому вона вважає, що закуплені Міноборони скандальні куртки для ЗСУ насправді "не літні", як про це стверджувало "Дзеркало тижня" у розслідуванні від 10 серпня.
"Що стосується ваги, то і на засіданні комітету парламенту, і на зустрічі з членами антикорради представник департаменту Фидина сказав, що зимова куртка може важити і 1,1 кг, і 0,8. Більше того, якщо відкрити те саме ТУ, яке фігурує в рамках кримінального провадження і було використане Інститутом судекспертиз для дослідження, то там можна знайти вимоги до матеріалу, довжини шва, розміру куліски та інше, але не вимоги щодо ваги", – пише членкиня антикорупційної ради.
Разом з тим, як видно з реєстру судових рішень, скандальний постачальник курток для ЗСУ, турецька компанія "Vector avia…" ще в 2022 році стала фігурантом кількох кримінальних проваджень про розкрадання коштів, неякісний товар і підроблення митних документів.
Національна поліція розслідує два провадження, які стосуються поставок "Vector avia". Вони були відкриті 4 жовтня і 8 грудня 2022 року.
В одній зі справ уже оголошені дві підозри: власнику і директору компанії Роману Плетньову, а також колишньому директору департаменту закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому.
За версією слідства, Плетньов "мав сталі зв’язки" зі службовцями МОУ і організував постачання зимових курток і штанів, які не відповідали технічним вимогам. Йдеться, ймовірно, про вересень 2022 року.
У березні 2023 у межах розслідування провели експертизу. За її результатами, поставлені куртки та штани "не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням". Зокрема, одяг не відповідає вимогам за верхнім матеріалом і характеристиками міцності.
Роман Плетньов перебуває за кордоном. Поліція встановила, що він виїхав 5 березня 2022 року на автомобілі у напрямку Туреччини і з того часу не повертався.
Суд надав дозвіл на затримання Плетньова і заочно його арештував. Другий фігурант Богдан Хмельницький перебуває під вартою за підозрою у низці корупційних закупівель.
У другій справі, яку розслідує поліція, йдеться про ще одну поставку 2,5 тисяч зимових курток і штанів для військових восени 2022. У жовтні того року співробітники митниці повідомили, що водій, який завозив в Україну товар від "Vector avia", надав неналежні документи.
У цих документах не було відміток митних органів Молдови, з якої заїжджав автомобіль. При цьому в кабіні водія знайшли документи, в яких відрізнялась загальна вартість товару.
Так, на українській митниці товар був задекларований вартістю в 367,5 тисяч доларів, а на молдовській – 27,5 тисяч. Таким чином, різниця у вартості військового одягу становила 340 тисяч доларів або 12,4 мільйона гривень.
У цій справі підозри не оголошували, але одяг і документи були арештовані. 13 грудня 2022 суд зняв арешт з військової форми, а 21 березня 2023 – з документів.
Скандальна поставка, про яку дізнались ЗМІ, відбулась 8-9 грудня 2022 року. Тобто після того, як митниця спіймала "Vector avia" на можливо підробних накладних і безпосередньо в ті самі дні, коли поліція розпочала розслідування про неякісні куртки.
Племінник депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая на момент поставок, які розслідуються поліцією, ще був власником турецької фірми, він вийшов з її засновників у лютому 2023.
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Передісторія:
- 10 серпня видання "Дзеркало тижня" опублікувало розслідування про те, що в 2022 році турецька компанія продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових.
- У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Там видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.
- На засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України розповіли, що при скандальній закупці курток і штанів для ЗСУ була задіяна схема поламаного інвойса, фірма-постачальник, ймовірно, була створена спеціально під цю поставку, а близько 120 тисяч комплектів форми наразі вже у військових.
- "Українська правда" з'ясувала, що одним із власників турецької компанії "Vector avia", яка поставила Міноборони форму на $30 млн, був Олександр Касай, племінник нардепа від партії "Слуга народу" та члена комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадія Касая.
- Резніков запропонував парі журналісту УП Михайлу Ткачу і нардепу Анастасії Радіній, вони відповіли на його ініціативу. Після цього міністр закликав журналістів дочекатися розслідування ситуації навколо закупівлі курток для Збройних Сил, при цьому не прокоментував причетність до закупівлі родича нардепа і "не знає", чому ціна на куртки для ЗСУ в Туреччині була заниженою.