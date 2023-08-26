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Единоличное заключение контрактов и поставщик с грязным шлейфом: новые детали по курткам для ВСУ

"Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 22:23
Единоличное заключение контрактов и поставщик с грязным шлейфом: новые детали по курткам для ВСУ
скандальная куртка для ВСУ, фото из Facebook Татьяны Николаенко

Бывший директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий имел доверенность от министра на единоличное заключение контрактов министерства, а скандальный поставщик курток для ВСУ, турецкая компания "Vector avia..." еще в 2022 году была фигурантом нескольких уголовных производств.

Источник: член антикоррупционного совета при Министерстве обороны Татьяна Николаенко в Facebook; судебные решения, опубликованные в Едином государственном реестре

Детали: Как сообщила Николаенко, на вопрос членов антикоррупционного совета, как проверялся поставщик формы для ВСУ, представители министерства в пятницу заявили, что на тот момент в министерстве еще не было антикоррупционного департамента, а министерство в закупке исходило из трех пунктов: скорость доставки товара, качество, и уже третьим критерием была цена.

"При этом, по словам представителей министерства, (бывший - ред.) руководитель департамента государственных закупок Богдан Хмельницкий имел доверенность от министра на единоличное заключение контрактов, и вся юридическая ответственность за них лежит на нем. Каким образом и где Хмельницкий нашел этого поставщика - неизвестно. Может, и не он, в Турцию летало много людей, в том числе и депутатов, в поисках производителей. Виновного вы вряд ли найдете. Человек, который вел непосредственно контракт, куда-то исчез, и это не первый контракт, с которым произошла такая неприятность", - написала Николаенко.

При этом, по ее информации, при заключении скандального контракта Минобороны по курткам для ВСУ на сумму 30 миллионов долларов проплата состоялась уже после доставки первой партии в Украину.

"Это значит, заказ поставщик оплатил из своих. Поэтому как бытовая версия может быть, что он проплатил не очень известным компаниям кэшем и в таможенную декларацию внес оплату, осуществленную официально", - отметила Николаенко.

При этом она считает, что закупленные Минобороны скандальные куртки для ВСУ на самом деле "не летние", как об этом утверждало "Зеркало недели" в расследовании от 10 августа.

"Что касается веса, то и на заседании комитета парламента, и на встрече с членами антикорсовета представитель департамента Фидина сказал, что зимняя куртка может весить и 1,1 кг, и 0,8. Более того, если открыть то самое ТУ, которое фигурирует в рамках уголовного производства и было использовано Институтом судэкспертиз для исследования, то там можно найти требования к материалу, длине шва, размеру кулиски и прочее, но не требования по весу", - пишет член антикоррупционного совета.

Вместе с тем, как видно из реестра судебных решений, скандальный поставщик курток для ВСУ, турецкая компания "Vector avia..." еще в 2022 году стала фигурантом нескольких уголовных производств о хищении средств, некачественном товаре и подделке таможенных документов.

Национальная полиция расследует два производства, которые касаются поставок "Vector avia". Они были открыты 4 октября и 8 декабря 2022 года.

В одном из дел уже объявлены два подозрения: владельцу и директору компании Роману Плетневу, а также бывшему директору департамента закупок Минобороны Богдану Хмельницкому.

По версии следствия, Плетнев "имел устойчивые связи" со служащими МОУ и организовал поставку зимних курток и брюк, которые не соответствовали техническим требованиям. Речь идет, вероятно, о сентябре 2022 года.

В марте 2023 года в рамках расследования провели экспертизу. По ее результатам, поставленные куртки и брюки "не могут использоваться по своему целевому назначению". В частности, одежда не соответствует требованиям по верхнему материалу и прочностным характеристикам.

Роман Плетнев находится за границей. Полиция установила, что он выехал 5 марта 2022 года на автомобиле в направлении Турции и с тех пор не возвращался.

Суд дал разрешение на задержание Плетнева и заочно его арестовал. Второй фигурант Богдан Хмельницкий находится под стражей по подозрению в ряде коррупционных закупок.

Во втором деле, которое расследует полиция, речь идет о еще одной поставке 2,5 тысяч зимних курток и штанов для военных осенью 2022 года. В октябре того года сотрудники таможни сообщили, что водитель, который завозил в Украину товар от "Vector avia", предоставил ненадлежащие документы.

В этих документах не было отметок таможенных органов Молдовы, из которой заезжал автомобиль. При этом в кабине водителя нашли документы, в которых отличалась общая стоимость товара.

Так, на украинской таможне товар был задекларирован стоимостью в 367,5 тысяч долларов, а на молдавской - 27,5 тысяч. Таким образом, разница в стоимости военной одежды составляла 340 тысяч долларов или 12,4 миллиона гривен.

По этому делу подозрения не объявляли, но одежда и документы были арестованы. 13 декабря 2022 суд снял арест с военной формы, а 21 марта 2023 - с документов.

Скандальная поставка, о которой узнали СМИ, состоялась 8-9 декабря 2022 года. То есть после того, как таможня поймала "Vector avia" на возможно поддельных накладных и непосредственно в те же дни, когда полиция начала расследование о некачественных куртках.

Племянник депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая на момент поставок, которые расследуются полицией, еще был владельцем турецкой фирмы, он вышел из ее учредителей в феврале 2023 года.

Узнать больше: Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?

Предистория:

  • 10 августа издание Зеркало недели опубликовало расследование о том, что в 2022 году турецкая компания продала летние куртки для ВСУ под видом зимних.
  • В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Там видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долл. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. долл. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку.
  • На заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины рассказали, что при скандальной закупке курток и штанов для ВСУ была задействована схема поломанного инвойса, фирма-поставщик, вероятно, была создана специально под эту поставку, а около 120 тысяч комплектов формы сейчас уже у военных.
  • "Украинская правда" выяснила, что одним из владельцев турецкой компании "Vector avia", которая поставила Минобороны форму на $30 млн, был Александр Касай, племянник нардепа от партии "Слуга народа" и члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадия Касая.
  • Резников предложил пари журналисту УП Михаилу Ткачу и нардепу Анастасии Радиной, они ответили на его инициативу. Позже министр призвал журналистов дождаться расследования ситуации вокруг закупки курток для Вооруженных Сил, при этом не прокомментировал причастность к закупке родственника нардепа и "не знает", почему цена на куртки для ВСУ в Турции была заниженной.

Темы: Минобороныгосзакупки
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