Единоличное заключение контрактов и поставщик с грязным шлейфом: новые детали по курткам для ВСУ

Бывший директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий имел доверенность от министра на единоличное заключение контрактов министерства, а скандальный поставщик курток для ВСУ, турецкая компания "Vector avia..." еще в 2022 году была фигурантом нескольких уголовных производств.

Источник: член антикоррупционного совета при Министерстве обороны Татьяна Николаенко в Facebook; судебные решения, опубликованные в Едином государственном реестре

Детали: Как сообщила Николаенко, на вопрос членов антикоррупционного совета, как проверялся поставщик формы для ВСУ, представители министерства в пятницу заявили, что на тот момент в министерстве еще не было антикоррупционного департамента, а министерство в закупке исходило из трех пунктов: скорость доставки товара, качество, и уже третьим критерием была цена.

"При этом, по словам представителей министерства, (бывший - ред.) руководитель департамента государственных закупок Богдан Хмельницкий имел доверенность от министра на единоличное заключение контрактов, и вся юридическая ответственность за них лежит на нем. Каким образом и где Хмельницкий нашел этого поставщика - неизвестно. Может, и не он, в Турцию летало много людей, в том числе и депутатов, в поисках производителей. Виновного вы вряд ли найдете. Человек, который вел непосредственно контракт, куда-то исчез, и это не первый контракт, с которым произошла такая неприятность", - написала Николаенко.

При этом, по ее информации, при заключении скандального контракта Минобороны по курткам для ВСУ на сумму 30 миллионов долларов проплата состоялась уже после доставки первой партии в Украину.

"Это значит, заказ поставщик оплатил из своих. Поэтому как бытовая версия может быть, что он проплатил не очень известным компаниям кэшем и в таможенную декларацию внес оплату, осуществленную официально", - отметила Николаенко.

При этом она считает, что закупленные Минобороны скандальные куртки для ВСУ на самом деле "не летние", как об этом утверждало "Зеркало недели" в расследовании от 10 августа.

"Что касается веса, то и на заседании комитета парламента, и на встрече с членами антикорсовета представитель департамента Фидина сказал, что зимняя куртка может весить и 1,1 кг, и 0,8. Более того, если открыть то самое ТУ, которое фигурирует в рамках уголовного производства и было использовано Институтом судэкспертиз для исследования, то там можно найти требования к материалу, длине шва, размеру кулиски и прочее, но не требования по весу", - пишет член антикоррупционного совета.

Вместе с тем, как видно из реестра судебных решений, скандальный поставщик курток для ВСУ, турецкая компания "Vector avia..." еще в 2022 году стала фигурантом нескольких уголовных производств о хищении средств, некачественном товаре и подделке таможенных документов.

Национальная полиция расследует два производства, которые касаются поставок "Vector avia". Они были открыты 4 октября и 8 декабря 2022 года.

В одном из дел уже объявлены два подозрения: владельцу и директору компании Роману Плетневу, а также бывшему директору департамента закупок Минобороны Богдану Хмельницкому.

По версии следствия, Плетнев "имел устойчивые связи" со служащими МОУ и организовал поставку зимних курток и брюк, которые не соответствовали техническим требованиям. Речь идет, вероятно, о сентябре 2022 года.

В марте 2023 года в рамках расследования провели экспертизу. По ее результатам, поставленные куртки и брюки "не могут использоваться по своему целевому назначению". В частности, одежда не соответствует требованиям по верхнему материалу и прочностным характеристикам.

Роман Плетнев находится за границей. Полиция установила, что он выехал 5 марта 2022 года на автомобиле в направлении Турции и с тех пор не возвращался.

Суд дал разрешение на задержание Плетнева и заочно его арестовал. Второй фигурант Богдан Хмельницкий находится под стражей по подозрению в ряде коррупционных закупок.

Во втором деле, которое расследует полиция, речь идет о еще одной поставке 2,5 тысяч зимних курток и штанов для военных осенью 2022 года. В октябре того года сотрудники таможни сообщили, что водитель, который завозил в Украину товар от "Vector avia", предоставил ненадлежащие документы.

В этих документах не было отметок таможенных органов Молдовы, из которой заезжал автомобиль. При этом в кабине водителя нашли документы, в которых отличалась общая стоимость товара.

Так, на украинской таможне товар был задекларирован стоимостью в 367,5 тысяч долларов, а на молдавской - 27,5 тысяч. Таким образом, разница в стоимости военной одежды составляла 340 тысяч долларов или 12,4 миллиона гривен.

По этому делу подозрения не объявляли, но одежда и документы были арестованы. 13 декабря 2022 суд снял арест с военной формы, а 21 марта 2023 - с документов.

Скандальная поставка, о которой узнали СМИ, состоялась 8-9 декабря 2022 года. То есть после того, как таможня поймала "Vector avia" на возможно поддельных накладных и непосредственно в те же дни, когда полиция начала расследование о некачественных куртках.

Племянник депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая на момент поставок, которые расследуются полицией, еще был владельцем турецкой фирмы, он вышел из ее учредителей в феврале 2023 года.

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