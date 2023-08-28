ЗМІ у відкритому доступі знайшли турецькі куртки дешевше, ніж купило Міноборони

Журналісти знаходять підтвердження того, що зимові куртки для військовослужбовців у Туреччині можна купити значно дешевше, ніж Міністерство оборони придбало у 2022 році у турецької компанії "Vector avia", одним із власників якої був Олександр Касай – племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Джерело: "Наші гроші", голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк

Дослівно "Наші гроші": "Попри спроби Міністерства оборони України подати історію з закупівлею турецьких курток як щось близьке до ринкових реалій – це не так. Ось кілька прикладів того, що ціна 86 доларів за куртку – це супермаржинальна оборудка ціною в $30 мільйонів. Ось куртка за 68 доларів у перерахунку з турецьких лір (курс – одна ліра коштує 3,8 цента). Ось куртка за 67 доларів. Ось куртка і штани за 55 доларів. Ось куртка за 39 доларів".

Деталі: Це все роздрібні ціни у Туреччині зараз.

У турецькому інвойсі придбані Міністерством оборони торік куртки також були оцінені у 29 доларів, але в документах Міноборони значиться ціна $86 за штуку, наголошує видання.

"Наші гроші" також зауважили, що в Україні куртки з турецької поставки вже "викидали у продаж" на OLX по ціні 1000 гривень або 27 доларів за куртку. Нині куртки вже продано.

За даними "Наших грошей", з усієї поставки розміром 30 мільйонів доларів, куртки щонайменше на 9 мільйонів мали вагу меншу від 1,5 кілограма. Саме таку вагу називав нормальною для зимових курток заступник міністра оборони Денис Шарапов на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради.

Дослівно "Наші гроші": "Можливо, у тому числі є і ті 50 тисяч курточок, які, за словами Шарапова, так і залишились лежати на складах, бо з якоїсь причини Міноборони не передало їх бійцям на фронт.

Можливо, якість цих курточок і відповідає ціні 27 доларів за штуку – риб’яче хутро, не призначене для української зими.

Можливо, ця якість відповідає висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який встановив, що "поставлені за договором №VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням".

Деталі: Шабунін, посилаючись на "Наші гроші", пише, що "якби (міністр оборони Олексій) Резніков пошукав турецькі куртки тупо через інтернет, то купив би їх значно дешевше: не за 86$ за штуку, а за, наприклад, 50$".

"Натомість Міноборони саме знайшло компанію племінника депутата від "Слуги народу" (з оборонного комітету ВРУ) і купило в нього куртки вдвічі дорожче. Таким чином Резніков переплатив на цьому контракті мінімум 6,5 мільйонів доларів бюджетних коштів", – пише Шабунін.

На його думку, на ці гроші можна було купити 2 тисячі "Мавіків", але "Резніков подарував ці 6,5 мільйонів доларів компанії племінника народного депутата від влади (ще й з оборонного комітету ВРУ, який не побачив проблем у цій закупівлі)".

"Хтось вкрав на куртках, а хтось помре на полі бою (через відсутність "очей")", – обурюється керівник ЦПК.

Нардеп Ярослав Железняк додав, що в наведених Шабуніним цінах у роздріб закладений ПДВ, а на експорт його немає, "тому на експорт можна сміливо віднімати -18% від ціни в сторону зменшення". Железняк натякнув, що гуртом було б ще дешевше: "Фактор опту не коментую".

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