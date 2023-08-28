СМИ в открытом доступе нашли турецкие куртки дешевле, чем купило Минобороны

Журналисты находят подтверждение того, что зимние куртки для военнослужащих в Турции можно купить значительно дешевле, чем Министерство обороны приобрело в 2022 году у турецкой компании "Vector avia", одним из владельцев которой был Александр Касай – племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

Источник: "Наші гроші", глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк

Дословно "Наші гроші": "Несмотря на попытки Министерства обороны Украины подать историю с закупкой турецких курток как нечто близкое к рыночным реалиям – это не так. Вот несколько примеров того, что цена 86 долларов за куртку – это супермаржинальная сделка ценой в $30 миллионов. Вот куртка за 68 долларов в пересчете с турецких лир (курс – одна лира стоит 3,8 цента). Вот куртка за 67 долларов. Вот куртка и брюки за 55 долларов. Вот куртка за 39 долларов".

Детали: Это все розничные цены в Турции сейчас.

В турецком инвойсе приобретенные Министерством обороны в прошлом году куртки также были оценены в 29 долларов, но в документах Минобороны значится цена $86 за штуку, отмечает издание.

"Наші гроші" также отметили, что в Украине куртки из турецкой поставки уже "выбрасывали в продажу" на OLX по цене 1000 гривен или 27 долларов за куртку. Сейчас куртки уже проданы.

По данным "Наших грошей", из всей поставки размером 30 миллионов долларов, куртки минимум на 9 миллионов имели вес меньше 1,5 килограмма. Именно такой вес называл нормальным для зимних курток заместитель министра обороны Денис Шарапов на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Дословно "Наші гроші": "Возможно, в том числе есть и те 50 тысяч курточек, которые, по словам Шарапова, так и остались лежать на складах, потому что по какой-то причине Минобороны не передало их бойцам на фронт.

Возможно, качество этих курточек и соответствует цене 27 долларов за штуку – рыбий мех, не предназначенный для украинской зимы.

Возможно, это качество соответствует заключению Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, который установил, что "поставленные по договору №VV2022-M1908 куртки ветровлагозащитные зимние и штаны ветровлагозащитные зимние не могут использоваться по своему целевому назначению".

Детали: Шабунин, ссылаясь на "Наші гроші", пишет, что "если бы (министр обороны Алексей) Резников поискал тупо турецкие куртки через интернет, то купил бы их значительно дешевле: не за 86$ за штуку, а за, например, 50$".

"Зато Минобороны само нашло компанию племянника депутата от "Слуги народа" (из оборонного комитета ВРУ) и купило у него куртки вдвое дороже. Таким образом Резников переплатил на этом контракте минимум 6,5 миллионов долларов бюджетных средств", – пишет Шабунин.

По его мнению, на эти деньги можно было купить 2 тысячи "Мавиков", но "Резников подарил эти 6,5 миллионов долларов компании племянника народного депутата от власти (еще и из оборонного комитета ВРУ, который не увидел проблем в этой закупке)".

"Кто-то украл на куртках, а кто-то умрет на поле боя (из-за отсутствия "глаз")", – возмущается руководитель ЦПК.

Нардеп Ярослав Железняк добавил, что в приведенных Шабуниным ценах в розницу заложен НДС, а на экспорт его нет, "поэтому на экспорт можно смело вычитать -18% от цены в сторону уменьшения". Железняк намекнул, что оптом было бы еще дешевле: "Фактор опта не комментирую".

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