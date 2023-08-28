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У двох районах Запорізької області оголосять обов’язкову евакуацію дітей – Верещук

"Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 18:45
У двох районах Запорізької області оголосять обов’язкову евакуацію дітей – Верещук
Ілюстративне фото - Національна поліція України

У понеділок, 28 серпня, планують оголосити обов’язкову евакуацію дітей з Василівського і Пологівського районів Запорізької області.

Джерело: віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук у телемарафоні

Пряма мова: "У нас сьогодні (28 серпня – ред.) буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області – Василівський та Пологівський райони. П’ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти".

Деталі: За словами Верещук, зараз відбувається примусова евакуація дітей з Вовчанської громади Куп'янського району на Харківщині. Також триває евакуація на Донеччині. Там  залишаються 89 дітей в 11 населених пунктах.

Передісторія: 

  • Внаслідок російського обстрілу 13 липня в Оріхові Запорізької області загинула одна людина, окупанти зруйнували 3 будинки. 
  • Внаслідок обстрілу села Приморське Запорізької області 14 травня постраждало 6 осіб, з них 7-річна дівчинка, один з чоловіків помер у лікарні, ще один перебуває у важкому стані.
  • 10 серпня у Куп’янському районі на Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію у зв’язку з посиленням російських обстрілів. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонують виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.
  • Станом на ранок 18 серпня з Куп’янського району евакуювали приблизно 480 людей, влада розробляє маршрути евакуації на випадок загрози окупації Куп’янська.

Теми: Запорізька областьевакуаціядіти
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