У двох районах Запорізької області оголосять обов’язкову евакуацію дітей – Верещук

У понеділок, 28 серпня, планують оголосити обов’язкову евакуацію дітей з Василівського і Пологівського районів Запорізької області.

Джерело: віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук у телемарафоні

Пряма мова: "У нас сьогодні (28 серпня – ред.) буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області – Василівський та Пологівський райони. П’ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти".

Деталі: За словами Верещук, зараз відбувається примусова евакуація дітей з Вовчанської громади Куп'янського району на Харківщині. Також триває евакуація на Донеччині. Там залишаються 89 дітей в 11 населених пунктах.

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