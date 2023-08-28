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В двух районах Запорожской области объявят обязательную эвакуацию детей – Верещук

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 18:45
В двух районах Запорожской области объявят обязательную эвакуацию детей – Верещук
Иллюстративное фото - Национальная полиция Украины

В понедельник, 28 августа, планируют объявить обязательную эвакуацию детей из Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.

Источник: вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в телемарафоне

Прямая речь: "У нас сегодня (28 августа – ред.) будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области – Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти".

Детали: По словам Верещук, сейчас происходит принудительная эвакуация детей из Волчанской общины Купянского района Харьковской области. Также продолжается эвакуация в Донецкой области. Там остаются 89 детей в 11 населенных пунктах.

Предыстория:

  • В результате российского обстрела 13 июля в Орехове Запорожской области погиб один человек, оккупанты разрушили 3 дома.
  • В результате обстрела села Приморское Запорожской области 14 мая пострадали 6 человек, из них 7-летняя девочка, один из мужчин умер в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии.
  • 10 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию в связи с усилением российских обстрелов. В частности, жителям 37 приближенных к зоне боевых действий населенных пунктов предлагают выехать в Харьков, а дальше по желанию – в другие области Украины.
  • По состоянию на утро 18 августа из Купянского района эвакуировали около 480 человек, власти разрабатывают маршруты эвакуации на случай угрозы оккупации Купянска.

Темы: Запорожская областьэвакуациядети
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