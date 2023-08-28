В двух районах Запорожской области объявят обязательную эвакуацию детей – Верещук

В понедельник, 28 августа, планируют объявить обязательную эвакуацию детей из Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.

Источник: вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в телемарафоне

Прямая речь: "У нас сегодня (28 августа – ред.) будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области – Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти".

Детали: По словам Верещук, сейчас происходит принудительная эвакуация детей из Волчанской общины Купянского района Харьковской области. Также продолжается эвакуация в Донецкой области. Там остаются 89 детей в 11 населенных пунктах.

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