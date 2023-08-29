Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання
Вівторок, 29 серпня 2023, 07:05
Пілотам, які трагічно загинули на Житомирщині 25 серпня, присвоєно військові звання і представлено до державних нагород.
Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук, Повітряні сили
Пряма мова Олещука: "Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород.
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Також видав наказ про присвоєння військових звань".
Деталі: Відповідно до наказу командувача Повітряних Сил ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року майорам В’ячеславу Мінці та Сергію Проказіну посмертно присвоєно військове звання "підполковник", капітану Андрію Пільщикову – звання "майор".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 26 серпня стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських тренувально-бойових літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.
- Авіакатастрофу розслідує ДБР.
- Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі обставини катастрофи літаків у Житомирській області, внаслідок якої загинули 3 льотчиків, будуть з’ясовані.
- У ДБР повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.