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Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання

Ольга Глущенко Вівторок, 29 серпня 2023, 07:05
Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання
загиблі пілоти, колаж: уп

Пілотам, які трагічно загинули на Житомирщині 25 серпня, присвоєно військові звання і представлено до державних нагород.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук, Повітряні сили

Пряма мова Олещука: "Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород.

Також видав наказ про присвоєння військових звань".

Деталі: Відповідно до наказу командувача Повітряних Сил ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року майорам В’ячеславу Мінці та Сергію Проказіну посмертно присвоєно військове звання "підполковник", капітану Андрію Пільщикову – звання "майор".

Передісторія:

  • 26 серпня стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських тренувально-бойових літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.
  • Авіакатастрофу розслідує ДБР.
  • Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі обставини катастрофи літаків у Житомирській області, внаслідок якої загинули 3 льотчиків, будуть з’ясовані.
  • У ДБР повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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