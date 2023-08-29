Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання

Пілотам, які трагічно загинули на Житомирщині 25 серпня, присвоєно військові звання і представлено до державних нагород.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук, Повітряні сили

Пряма мова Олещука: "Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород.

Також видав наказ про присвоєння військових звань".

Деталі: Відповідно до наказу командувача Повітряних Сил ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року майорам В’ячеславу Мінці та Сергію Проказіну посмертно присвоєно військове звання "підполковник", капітану Андрію Пільщикову – звання "майор".

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