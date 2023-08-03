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Нацгвардійці просунулись на 650 метрів углиб оборони росіян

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 3 серпня 2023, 13:33
Нацгвардійці просунулись на 650 метрів углиб оборони росіян
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО НГУ

На мелітопольському напрямку нацгвардійці в складі ударних угруповань Сил оборони продовжують успішні наступальні дії та просуваються вперед.

Джерело: полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center

Пряма мова: "Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії в ході наступальних дій просунулися до 650 метрів в глибину оборони противника, 1500 метрів по фронту та закріпились на зайнятому рубежі".

Деталі: Також він повідомив, що військові "Гвардії наступу" вже виконують завдання на фронті. 

Підрозділи Національної гвардії "Буревій", "Рубіж" ведуть зараз оборонні дії на східних рубежах держави, а підрозділи бригад "Спарта", "Кара-Даг", "Червона калина" вже успішно беруть участь в наступальних діях Сил оборони на південному напрямку.

Теми: НацгвардіяконтрнаступвійнаЗапорізька область
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