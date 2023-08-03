Нацгвардейцы продвинулись на 650 метров вглубь обороны россиян

На мелитопольском направлении нацгвардейцы в составе ударных группировок Сил обороны продолжают успешные наступательные действия и продвигаются вперед.

Источник: полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center

Прямая речь: "Подразделения одной из бригад оперативного назначения Национальной гвардии в ходе наступательных действий продвинулись до 650 метров в глубину обороны противника, 1500 метров по фронту и закрепились на занятом рубеже".

Детали: Также он сообщил, что военные "Гвардии наступления" уже выполняют задачи на фронте.

Подразделения Национальной гвардии "Буревій", "Рубеж" ведут сейчас оборонительные действия на восточных рубежах государства, а подразделения бригад "Спарта", "Кара-Даг", "Червона калина" уже успешно участвуют в наступательных действиях Сил обороны на южном направлении.