Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардейцы продвинулись на 650 метров вглубь обороны россиян

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 августа 2023, 13:33
Нацгвардейцы продвинулись на 650 метров вглубь обороны россиян
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО НГУ

На мелитопольском направлении нацгвардейцы в составе ударных группировок Сил обороны продолжают успешные наступательные действия и продвигаются вперед.

Источник: полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center

Прямая речь: "Подразделения одной из бригад оперативного назначения Национальной гвардии в ходе наступательных действий продвинулись до 650 метров в глубину обороны противника, 1500 метров по фронту и закрепились на занятом рубеже".

Детали: Также он сообщил, что военные "Гвардии наступления" уже выполняют задачи на фронте.
Подразделения Национальной гвардии "Буревій", "Рубеж" ведут сейчас оборонительные действия на восточных рубежах государства, а подразделения бригад "Спарта", "Кара-Даг", "Червона калина" уже успешно участвуют в наступательных действиях Сил обороны на южном направлении.

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НацгвардияконтрнаступлениевойнаЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Нацгвардия
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Командующий НГУ Пивненко о контрнаступлении: Придет время, найдем лазеечку и будет прорыв
Командующий Нацгвардии: Россияне переняли у нас тактику использования дронов
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: