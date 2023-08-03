МЗС Польщі запросило посла України на розмову для з’ясування причин напруги між державами
Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик розповів, що зовнішньополітичне відомство запросило на розмову посла України Василя Зварича з метою "з’ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні є в польсько-українських стосунках".
Джерело: Мулярчик в ефірі Польського радіо, передає "Європейська правда"
Деталі: За словами Мулярчика, метою запрошення посла на розмову є "з’ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні є в польсько-українських стосунках". Він підкреслив, що напруга спричинена "не польською стороною".
Посадовець додав, що Варшава не хоче вступати у сеперчку з Києвом, "тому що від цієї суперечки отримають користь інші, кому вигідно, щоб між міністрами Польщі та України була напруга".
"Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоби наша робота була злагодженою. У нас є спільні інтереси та спільні цілі", – наголосив Мулярчик.
Что предшествовало:
- У вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.
- В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років". Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
- Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання Пшидача.
- У відповідь Польща оголосила про виклик посла України Василя Зварича. Також польське МЗС підкреслило прагнення Варшави до добрих відносин із Україною.