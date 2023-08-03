МЗС Польщі запросило посла України на розмову для з’ясування причин напруги між державами

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик розповів, що зовнішньополітичне відомство запросило на розмову посла України Василя Зварича з метою "з’ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні є в польсько-українських стосунках".

Джерело: Мулярчик в ефірі Польського радіо, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Мулярчика, метою запрошення посла на розмову є "з’ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні є в польсько-українських стосунках". Він підкреслив, що напруга спричинена "не польською стороною".

Посадовець додав, що Варшава не хоче вступати у сеперчку з Києвом, "тому що від цієї суперечки отримають користь інші, кому вигідно, щоб між міністрами Польщі та України була напруга".

"Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоби наша робота була злагодженою. У нас є спільні інтереси та спільні цілі", – наголосив Мулярчик.

Что предшествовало: