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МЗС Польщі запросило посла України на розмову для з’ясування причин напруги між державами

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 3 серпня 2023, 15:35
МЗС Польщі запросило посла України на розмову для з’ясування причин напруги між державами
Фото: Getty Images

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик розповів, що зовнішньополітичне відомство запросило на розмову посла України Василя Зварича з метою "з’ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні є в польсько-українських стосунках".

Джерело: Мулярчик в ефірі Польського радіо, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Мулярчика, метою запрошення посла на розмову є "з’ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні є в польсько-українських стосунках". Він підкреслив, що напруга спричинена "не польською стороною".

Посадовець додав, що Варшава не хоче вступати у сеперчку з Києвом, "тому що від цієї суперечки отримають користь інші, кому вигідно, щоб між міністрами Польщі та України була напруга".

"Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоби наша робота була злагодженою. У нас є спільні інтереси та спільні цілі", – наголосив Мулярчик.

Что предшествовало:

  • У вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.
  • В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років". Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
  • Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання Пшидача.
  • У відповідь Польща оголосила про виклик посла України Василя Зварича. Також польське МЗС підкреслило прагнення Варшави до добрих відносин із Україною.

Теми: УкраїнаПольщадипломатичні відносини
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