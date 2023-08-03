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Керівники навчального центру Нацгвардії "намалювали" собі 1 мільйон "бойових" – СБУ

Олександр ШумілінЧетвер, 3 серпня 2023, 16:07
Керівники навчального центру Нацгвардії намалювали собі 1 мільйон бойових – СБУ
Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру керівникам навчального центру Нацгвардії, які безпідставно нарахували собі майже 1 мільйон "бойових" премій.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Вказується, що посадовці в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Нацгвардії "безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів".

При цьому, яка вказує СБУ, учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

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Дослівно: "Таким чином з вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень.

За даними слідства, до організації "схеми" причетний керівник навчального центру Нацгвардії. Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них – троє старших офіцерів".

Деталі: Керівнику центру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Трьом його підлеглим – за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

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Теми: НацгвардіяСБУ
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