Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському й Бердянському напрямках – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 серпня 2023, 19:19
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському й Бердянському напрямках – Генштаб
ілюстративне фото 10 окремої гірсько-штурмової бригади

Ситуація на фронті залишається напруженою, ворог завдає авіаційних та ударів із важкої артилерії, відбулося близько 30 бойових зіткнень.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу за 3 серпня

Деталі: Ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Від початку доби четверга доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Реклама:

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ВІДЕО ДНЯ

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 1 пункт управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 3 склади боєприпасів ворога.

Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
війна
Сирський: Ворог постійно тисне на двох напрямках, ЗСУ зривають його плани
ЄС запровадив санкції проти пропагандистів, суддів і тюремників режиму Лукашенка
Путін у 2023 році почав видавати рекордну кількість таємних указів
Останні новини
18:19
Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України – "Спротив"
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
Усі новини...
Реклама: