ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському й Бердянському напрямках – Генштаб

Ситуація на фронті залишається напруженою, ворог завдає авіаційних та ударів із важкої артилерії, відбулося близько 30 бойових зіткнень.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу за 3 серпня

Деталі: Ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Від початку доби четверга доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 1 пункт управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 3 склади боєприпасів ворога.