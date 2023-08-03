ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной, враг наносит авиационные и удары из тяжелой артиллерии, произошло около 30 боевых столкновений.

Источник: вечерняя сводка Генштаба за 3 августа

Детали: Враг нанес 1 ракетный, 47 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

С начала суток четверга суток состоялось около 30 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны, 3 склада боеприпасов врага.