Прессекретар президента країни агресора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не допустить міжнародного розслідування катастрофи літака Embraer, у якій загинув засновник "ПВК Вагнер" Євген Пригожин, вказавши, що воно буде "внутрішньоросійським".

Джерело: пропагандисти "ТАСС", "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Це саме наше російське розслідування (катастрофи літака з Пригожитним – ред.), тому в цьому випадку мови про якийсь міжнародний аспект іти не може".

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Деталі: за його словами, за нинішніх обставин склалася "зовсім інша ситуація" з цією авіакатастрофою.

"Оскільки немає висновків розслідування, то я вам не можу це точно сформулювати, але очевидно, що існують різні версії, серед яких є версія, ви знаєте, про що йдеться, скажімо так, навмисне злодіяння і так далі. Тому давайте все-таки дочекаємося результатів нашого російського розслідування, яке веде слідчий комітет", - зазначив прессекретар Путіна.

Довідоково: Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію – більш відомої як Чиказька конвенція 1944 року – передбачає міжнародну співпрацю. При розслідуванні авіакатастроф експерти працюють над підвищенням безпеки польотів, не визначаючи винних, але розслідування часто заплямовані політичними інтересами.

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Нагадаємо: Перед цим Росія повідомила бразильському органу з розслідування авіаційних подій, що вона поки не буде розслідувати катастрофу літака бразильського виробництва, в якій загинув ватажок найманців "Вагнера" Євгеній Пригожин, відповідно до міжнародних правил.

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