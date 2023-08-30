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У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина

Станіслав ПогоріловСереда, 30 серпня 2023, 14:06
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
Фото: Getty Images

Прессекретар президента країни агресора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не допустить міжнародного розслідування катастрофи літака Embraer, у якій загинув засновник "ПВК Вагнер" Євген Пригожин, вказавши, що воно буде "внутрішньоросійським".

Джерело: пропагандисти "ТАСС", "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Це саме наше російське розслідування (катастрофи літака з Пригожитним – ред.), тому в цьому випадку мови про якийсь міжнародний аспект іти не може".

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Деталі: за його словами, за нинішніх обставин склалася "зовсім інша ситуація" з цією авіакатастрофою.

"Оскільки немає висновків розслідування, то я вам не можу це точно сформулювати, але очевидно, що існують різні версії, серед яких є версія, ви знаєте, про що йдеться, скажімо так, навмисне злодіяння і так далі. Тому давайте все-таки дочекаємося результатів нашого російського розслідування, яке веде слідчий комітет", - зазначив прессекретар Путіна.

Довідоково: Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію – більш відомої як Чиказька конвенція 1944 року – передбачає міжнародну співпрацю. При розслідуванні авіакатастроф експерти працюють над підвищенням безпеки польотів, не визначаючи винних, але розслідування часто заплямовані політичними інтересами.

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Нагадаємо: Перед цим Росія повідомила бразильському органу з розслідування авіаційних подій, що вона поки не буде розслідувати катастрофу літака бразильського виробництва, в якій загинув ватажок найманців "Вагнера" Євгеній Пригожин, відповідно до міжнародних правил.

Передісторія: 

  • 23-24 червня 2023 року Євгеній Пригожин, відомий також як "кухар Путіна", спробував піти з "Вагнером" маршем на Москву, але зупинив заколот і подався в Білорусь із частиною найманців.
  • Перед тим найманці "Вагнера" воювали в Україні, а Пригожин сварився з Міноборони й Генштабом ЗС РФ.
  • Імовірно, 23 серпня Пригожина вбили в авіакатастрофі в Росії.
  • Слідчий комітет Росії заявив, що провів молекулярно-генетичну експертизу і підтвердив загибель ватажків "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна під час аварії літака у Тверській області.
  • 29 серпня пресслужба Пригожина повідомила, що прощання із ним пройшло у закритому форматі.

Теми: ПригожинавіаРосія
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