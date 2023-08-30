Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина

Станіслав ПогоріловСереда, 30 серпня 2023, 14:06
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
Фото: Getty Images

Прессекретар президента країни агресора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не допустить міжнародного розслідування катастрофи літака Embraer, у якій загинув засновник "ПВК Вагнер" Євген Пригожин, вказавши, що воно буде "внутрішньоросійським".

Джерело: пропагандисти "ТАСС", "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Це саме наше російське розслідування (катастрофи літака з Пригожитним – ред.), тому в цьому випадку мови про якийсь міжнародний аспект іти не може".

Реклама:

Деталі: за його словами, за нинішніх обставин склалася "зовсім інша ситуація" з цією авіакатастрофою.

"Оскільки немає висновків розслідування, то я вам не можу це точно сформулювати, але очевидно, що існують різні версії, серед яких є версія, ви знаєте, про що йдеться, скажімо так, навмисне злодіяння і так далі. Тому давайте все-таки дочекаємося результатів нашого російського розслідування, яке веде слідчий комітет", - зазначив прессекретар Путіна.

Довідоково: Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію – більш відомої як Чиказька конвенція 1944 року – передбачає міжнародну співпрацю. При розслідуванні авіакатастроф експерти працюють над підвищенням безпеки польотів, не визначаючи винних, але розслідування часто заплямовані політичними інтересами.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Перед цим Росія повідомила бразильському органу з розслідування авіаційних подій, що вона поки не буде розслідувати катастрофу літака бразильського виробництва, в якій загинув ватажок найманців "Вагнера" Євгеній Пригожин, відповідно до міжнародних правил.

Передісторія: 

  • 23-24 червня 2023 року Євгеній Пригожин, відомий також як "кухар Путіна", спробував піти з "Вагнером" маршем на Москву, але зупинив заколот і подався в Білорусь із частиною найманців.
  • Перед тим найманці "Вагнера" воювали в Україні, а Пригожин сварився з Міноборони й Генштабом ЗС РФ.
  • Імовірно, 23 серпня Пригожина вбили в авіакатастрофі в Росії.
  • Слідчий комітет Росії заявив, що провів молекулярно-генетичну експертизу і підтвердив загибель ватажків "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна під час аварії літака у Тверській області.
  • 29 серпня пресслужба Пригожина повідомила, що прощання із ним пройшло у закритому форматі.

Теми: ПригожинавіаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Пригожин
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: