Кулеба: Допомога США Тайваню не зменшить підтримку України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не сумнівається, що намір Білого дому профінансувати військову допомогу Тайваню не призведе до зменшення підтримки України.

Джерело: Кулеба у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Український міністр висловив переконання, що президент США Джо Байден не робитиме нічого, що б призводило до зменшення допомоги Україні.

"Як вони внутрішньо вирішують те чи інше питання – це вже їхня ситуація, але я не маю сумнівів, що рішення, які будуть розроблятися в адміністрації (Байдена. – Ред.) в плані підтримки України, по суті, в результаті до зменшення цієї підтримки не призведуть", – сказав Кулеба.

Нагадаємо: Напередодні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США має намір звернутися до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту для України.

Якщо цю пропозицію схвалять, США вперше передаватимуть Тайваню військову допомогу безоплатно, оскільки досі її продавали.

Включення до "військового бюджету" для України Тайваню, який має значну двопартійну підтримку в Конгресі, може допомогти адміністрації Байдена та проукраїнським республіканцям здобути прихильність тих конгресменів, які в іншому випадку були б проти.

Водночас не вказувалось, що ця пропозиція передбачає зменшення коштів для фінансування військової допомоги Україні.

Як відомо, США та їх союзники все більше занепокоєні темпами військової модернізації Китаю і вважають, що китайська влада хоче до 2027 року мати сили, здатні вторгнутися на Тайвань. Джо Байден раніше заявляв, що збройні сили Сполучених Штатів захищатимуть Тайвань у разі вторгнення КНР.