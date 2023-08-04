Украина начала переговоры с США о гарантиях безопасности – ОП

Украина в четверг начала переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.

Источник: Офис президента

Детали: Украинскую делегацию возглавил руководитель ОП Андрей Ермак.

Эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.

Прямая речь Ермака: "Символично, что именно Соединенные Штаты Америки – наш крупнейший стратегический партнер – стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс.

Таким образом мы создаем успешную модель и для других партнеров".