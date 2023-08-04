Украина начала переговоры с США о гарантиях безопасности – ОП
Пятница, 4 августа 2023, 00:14
Украина в четверг начала переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.
Источник: Офис президента
Детали: Украинскую делегацию возглавил руководитель ОП Андрей Ермак.
Эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.
Прямая речь Ермака: "Символично, что именно Соединенные Штаты Америки – наш крупнейший стратегический партнер – стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс.
Таким образом мы создаем успешную модель и для других партнеров".