Розвідка Естонії: Відсутність успіхів на фронті Росія компенсує ударами дронів і ракет
Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що російська окупаційна армія не здатна здійснити рішучий прорив української оборони на фронті, тому намагається виснажити економіку і населення України ударами дронів і ракет.
Джерело: ERR з посиланням на оперативне зведення естонської розвідки, передає "Європейська правда"
Деталі: За даними естонських розвідників, через нездатність прорвати українську оборону РФ намагається виснажити економіку і населення України ударами дронів і ракет.
У зведенні повідомляється, що за останній тиждень російські війська атакували здебільшого на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, в районі Бахмута і на рубежі Донецьк – Авдіївка. Війська РФ досягли мінімальних успіхів.
Водночас ЗСУ домоглися обмежених успіхів під Бахмутом і на півдні в районі Оріхова Запорізької області і Великої Новоселівки Донецької області.
Крім того, українці продовжують бити по важливих логістичних об'єктах росіян з метою ускладнення постачання фронтових частин.
Що було раніше:
- Напередодні Міністерство оборони Сполучених Штатів зафіксувало просування вперед ЗСУ під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.
- Перед цим начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Ееро Ребо висловив думку, що українські війська не досягли швидкого успіху в контрнаступі через те, що сили на полі бою рівні.