Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Естонії: Відсутність успіхів на фронті Росія компенсує ударами дронів і ракет

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 15:16
Розвідка Естонії: Відсутність успіхів на фронті Росія компенсує ударами дронів і ракет
Фото: Getty Images

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що російська окупаційна армія не здатна здійснити рішучий прорив  української оборони на фронті, тому намагається виснажити економіку і населення України ударами дронів і ракет.

Джерело: ERR з посиланням на оперативне зведення естонської розвідки, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними естонських розвідників, через нездатність прорвати українську оборону РФ намагається виснажити економіку і населення України ударами дронів і ракет.

У зведенні повідомляється, що за останній тиждень російські війська атакували здебільшого на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, в районі Бахмута і на рубежі Донецьк – Авдіївка. Війська РФ досягли мінімальних успіхів.

Реклама:

Водночас ЗСУ домоглися обмежених успіхів під Бахмутом і на півдні в районі Оріхова Запорізької області і Великої Новоселівки Донецької області.

Крім того, українці продовжують бити по важливих логістичних об'єктах росіян з метою ускладнення постачання фронтових частин.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні Міністерство оборони Сполучених Штатів зафіксувало просування вперед ЗСУ під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.
  • Перед цим начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Ееро Ребо висловив думку, що українські війська не досягли швидкого успіху в контрнаступі через те, що сили на полі бою рівні.

Теми: ЕстоніяУкраїнаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Естонія
Естонія передала Україні допомогу для підводного розмінування
Хакери з КНДР пограбували проукраїнську компанію в Естонії: забрали десятки мільйонів доларів
У Талліні затримали Бабченка, бо закидав яйцями посольство РФ
Останні новини
23:04
У МЗС працюють над запрошенням України на саміт G20
22:55
До декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні долучиться ще одна країна
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
Усі новини...
Реклама: