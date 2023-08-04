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Розвідка Естонії: Відсутність успіхів на фронті Росія компенсує ударами дронів і ракет

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 15:16
Розвідка Естонії: Відсутність успіхів на фронті Росія компенсує ударами дронів і ракет
Фото: Getty Images

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що російська окупаційна армія не здатна здійснити рішучий прорив  української оборони на фронті, тому намагається виснажити економіку і населення України ударами дронів і ракет.

Джерело: ERR з посиланням на оперативне зведення естонської розвідки, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними естонських розвідників, через нездатність прорвати українську оборону РФ намагається виснажити економіку і населення України ударами дронів і ракет.

У зведенні повідомляється, що за останній тиждень російські війська атакували здебільшого на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, в районі Бахмута і на рубежі Донецьк – Авдіївка. Війська РФ досягли мінімальних успіхів.

Водночас ЗСУ домоглися обмежених успіхів під Бахмутом і на півдні в районі Оріхова Запорізької області і Великої Новоселівки Донецької області.

Крім того, українці продовжують бити по важливих логістичних об'єктах росіян з метою ускладнення постачання фронтових частин.

Що було раніше:

  • Напередодні Міністерство оборони Сполучених Штатів зафіксувало просування вперед ЗСУ під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.
  • Перед цим начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Ееро Ребо висловив думку, що українські війська не досягли швидкого успіху в контрнаступі через те, що сили на полі бою рівні.

Теми: ЕстоніяУкраїнаРосіявійна
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