Розвідка Естонії: Відсутність успіхів на фронті Росія компенсує ударами дронів і ракет

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що російська окупаційна армія не здатна здійснити рішучий прорив української оборони на фронті, тому намагається виснажити економіку і населення України ударами дронів і ракет.

Джерело: ERR з посиланням на оперативне зведення естонської розвідки, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними естонських розвідників, через нездатність прорвати українську оборону РФ намагається виснажити економіку і населення України ударами дронів і ракет.

У зведенні повідомляється, що за останній тиждень російські війська атакували здебільшого на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, в районі Бахмута і на рубежі Донецьк – Авдіївка. Війська РФ досягли мінімальних успіхів.

Водночас ЗСУ домоглися обмежених успіхів під Бахмутом і на півдні в районі Оріхова Запорізької області і Великої Новоселівки Донецької області.

Крім того, українці продовжують бити по важливих логістичних об'єктах росіян з метою ускладнення постачання фронтових частин.

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