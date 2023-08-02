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Хакери з КНДР пограбували проукраїнську компанію в Естонії: забрали десятки мільйонів доларів

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 19:25
Хакери з КНДР пограбували проукраїнську компанію в Естонії: забрали десятки мільйонів доларів
Фото ілюстративне pixabay.com

Естонська криптокомпанія CoinsPaid заявила, що зловмисники викрали у неї криптовалюту на суму 37,3 мільйона доларів, в інциденті звинуватили хакерів із Північної Кореї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію естонського порталу dv.ee  

Деталі: За словами керівника CoinsPaid Максима Крупишева, про злам компанія дізналась у ніч проти 22 липня. Роботу сервісу призупинили на понад добу − збитки клієнтів компанія покрила власним коштом.

CoinsPaid змогла відстежити, що автором атаки була північнокорейська Lazarus Group, яка стоїть за низкою великих цифрових пограбувань останніх років.

У фірмі не виключають, що CoinsPaid обрали як ціль зокрема через українське походження співзасновника, а також позицію фірми щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Пряма мова Крупишева: "Не секрет, що Північна Корея, як і Росія, зараз належить до групи країн-агресорів. Тому я б не виключав, що ми стали пріоритетною ціллю, зокрема через підтримку України, яку ми надаємо частково публічно, частково не публічно".

Деталі: Він додав, що розслідування інциденту веде поліція Естонії, CoinsPad також зв’язалася з міжнародними розслідувачами та іншими жертвами атак Lazarus Group для обміну досвідом.

Для довідки: Компанія CoinsPaid була заснована в Таллінні 2019 року. Минулого року через екосистему CoinsPaid було здійснено транзакцій на суму, еквівалентну 5,7 мільярда євро.

Передісторія:

Теми: ЕстоніякриптовалютахакериКНДР
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