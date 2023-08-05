Росіяни за добу 15 разів обстріляли Сумщину
Протягом 4 серпня російські окупанти здійснили 15 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 100 вибухів, обстріляно 13 населених пунктів у 9 громадах.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Хотінській громаді здійснено пуск 3 ракет (НАР), пошкоджено приватний будинок.
По Білопільській громаді здійснено пуск 8 ракет (НАР), артилерійський (13 вибухів) та мінометний обстріли (7 вибухів).
По Юнаківській громаді били з артилерії (2 вибухи) та міномету (4 вибухи).
У Миропільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (15 вибухів).
У Дружбівській громаді зафіксовано обстріл з РСЗВ (4 вибухи).
В Есманській громаді зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з РСЗВ (6 вибухів).
По Середино-Будській громаді був обстріл з РСЗВ (4 вибухи) та міномету (4 вибухи).
У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний обстріл (20 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки і лінію електромереж.