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Росіяни за добу 15 разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 00:19
Росіяни за добу 15 разів обстріляли Сумщину
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 4 серпня російські окупанти здійснили 15 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 100 вибухів, обстріляно 13 населених пунктів у 9 громадах.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Хотінській громаді здійснено пуск 3 ракет (НАР), пошкоджено приватний будинок.

По Білопільській громаді здійснено пуск 8 ракет (НАР), артилерійський (13 вибухів) та мінометний обстріли (7 вибухів).

По Юнаківській громаді били з артилерії (2 вибухи) та міномету (4 вибухи).

У Миропільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (15 вибухів).

У Дружбівській громаді зафіксовано обстріл з РСЗВ (4 вибухи).

В Есманській громаді зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з РСЗВ (6 вибухів).

По Середино-Будській громаді був обстріл з РСЗВ (4 вибухи) та міномету (4 вибухи).

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний обстріл (20 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки і лінію електромереж.

Теми: обстрілСумська область
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