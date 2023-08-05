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Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область

"Украинская правда"Суббота, 5 августа 2023, 00:19
Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 4 августа российские оккупанты совершили 15 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 100 взрывов, обстреляно 13 населенных пунктов в 9 громадах.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Хотинской громаде осуществлен пуск 3 ракет (НАР), поврежден частный дом.

По Белопольской громаде осуществлен пуск 8 ракет (НАР), артиллерийский (13 взрывов) и минометный обстрелы (7 взрывов).

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По Юнаковской громаде били из артиллерии (2 взрыва) и миномета (4 взрыва).

В Миропольской громаде зафиксирован минометный обстрел (15 взрывов).

В Дружбовской громаде зафиксирован обстрел из РСЗО (4 взрыва).

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В Эсманской громаде зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из РСЗО (6 взрывов).

По Середино-Будской громаде был обстрел из РСЗО (4 взрыва) и миномета (4 взрыва).

В Зноб-Новгородской громаде зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).

В Новослободской громаде зафиксирован минометный обстрел (20 взрывов). В результате обстрела повреждены 2 частных дома и линия электросетей.

Темы: обстрелСумская область
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