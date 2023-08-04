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Ворог атакував 18 населених пунктів Сумщини, 165 вибухів за добу

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 серпня 2023, 01:58
Ворог атакував 18 населених пунктів Сумщини, 165 вибухів за добу
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня було здійснено 27 ворожих обстрілів Сумської області, зафіксовано 165 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: За даними ОВА, обстріляно 18 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Краснопільській, Хотінській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Дружбівській, Есманській, Новослобідській, Великописарівській.

У Білопільській громаді був мінометний, 15 вибухів, артилерійський, 37 вибухів, гранатометний (17 вибухів) обстріли.

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По Есманській громаді ворог випустив 5 кулеметних черг і здійснив мінометний обстріл, 11 вибухів.

У Дружбівській громаді було 3 вибухи внаслідок обстрілу з гранатомету.

Великописарівську громаду росіяни обстрілювали з гранатомета, 27 вибухів, артилерії, 6 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

У Новослобідській громаді зафіксовано 4 вибухи через артилерійський обстріл.

По Хотінській громаді ворог бив з артилерії, міномета, обстрілював з танка. Всього – 7 вибухів.

У Миропільській громаді був мінометний обстріл, 7 вибухів.

В Юнаківській громаді – артилерійський обстріл, 5 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії, 26 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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