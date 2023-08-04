Ворог атакував 18 населених пунктів Сумщини, 165 вибухів за добу
Протягом минулого дня було здійснено 27 ворожих обстрілів Сумської області, зафіксовано 165 вибухів.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: За даними ОВА, обстріляно 18 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Краснопільській, Хотінській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Дружбівській, Есманській, Новослобідській, Великописарівській.
У Білопільській громаді був мінометний, 15 вибухів, артилерійський, 37 вибухів, гранатометний (17 вибухів) обстріли.
По Есманській громаді ворог випустив 5 кулеметних черг і здійснив мінометний обстріл, 11 вибухів.
У Дружбівській громаді було 3 вибухи внаслідок обстрілу з гранатомету.
Великописарівську громаду росіяни обстрілювали з гранатомета, 27 вибухів, артилерії, 6 вибухів.
У Новослобідській громаді зафіксовано 4 вибухи через артилерійський обстріл.
По Хотінській громаді ворог бив з артилерії, міномета, обстрілював з танка. Всього – 7 вибухів.
У Миропільській громаді був мінометний обстріл, 7 вибухів.
В Юнаківській громаді – артилерійський обстріл, 5 вибухів.
По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії, 26 вибухів.