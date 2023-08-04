Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог атакував 18 населених пунктів Сумщини, 165 вибухів за добу

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 серпня 2023, 01:58
Ворог атакував 18 населених пунктів Сумщини, 165 вибухів за добу
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня було здійснено 27 ворожих обстрілів Сумської області, зафіксовано 165 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: За даними ОВА, обстріляно 18 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Краснопільській, Хотінській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Дружбівській, Есманській, Новослобідській, Великописарівській.

У Білопільській громаді був мінометний, 15 вибухів, артилерійський, 37 вибухів, гранатометний (17 вибухів) обстріли.

По Есманській громаді ворог випустив 5 кулеметних черг і здійснив мінометний обстріл, 11 вибухів.

У Дружбівській громаді було 3 вибухи внаслідок обстрілу з гранатомету.

Великописарівську громаду росіяни обстрілювали з гранатомета, 27 вибухів, артилерії, 6 вибухів.

У Новослобідській громаді зафіксовано 4 вибухи через артилерійський обстріл.

По Хотінській громаді ворог бив з артилерії, міномета, обстрілював з танка. Всього – 7 вибухів.

У Миропільській громаді був мінометний обстріл, 7 вибухів.

В Юнаківській громаді – артилерійський обстріл, 5 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії, 26 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Сумська область
Росіяни гатили по Сумщині, атакували некерованими ракетами
На Сумщині з-під завалів дістали 66 гравюр, присвячених Голодомору
Українські захисники вночі збили "Шахед" над Сумщиною
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: