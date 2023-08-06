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Зеленський: Якщо комусь здається, що війна "десь там", треба повертатися в реальність

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 20:37
Зеленський: Якщо комусь здається, що війна десь там, треба повертатися в реальність
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав до максимальної зосередженості всього народу на досягненні перемоги України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги.

Якщо комусь уже здається, нібито війна "десь там" та що перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність. Лише всім народом ми це пройдемо".

Деталі: Зеленський зазначив, що "треба щодня давати результат для України й для всіх, хто бореться заради України".

Теми: Зеленськийвійна
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