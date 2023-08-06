Зеленский: Если кому-то кажется, что война "где-то там", надо возвращаться в реальность
Воскресенье, 6 августа 2023, 20:37
Президент Владимир Зеленский призвал к максимальной сосредоточенности всего народа на достижении победы Украины.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Украине нужна только сила, только максимальная сосредоточенность на том, чтобы достичь победы.
Если кому-то уже кажется, якобы война "где-то там" и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдем".
Детали: Зеленский отметил, что "надо ежедневно давать результат для Украины и для всех, кто борется ради Украины".