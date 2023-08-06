Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Если кому-то кажется, что война "где-то там", надо возвращаться в реальность

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 августа 2023, 20:37
Зеленский: Если кому-то кажется, что война где-то там, надо возвращаться в реальность
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал к максимальной сосредоточенности всего народа на достижении победы Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Украине нужна только сила, только максимальная сосредоточенность на том, чтобы достичь победы.

Если кому-то уже кажется, якобы война "где-то там" и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдем".

Детали: Зеленский отметил, что "надо ежедневно давать результат для Украины и для всех, кто борется ради Украины".

Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
За неделю россияне выпустили по Украине 65 ракет и 178 ударных дронов – Зеленский
Зеленский: Если есть отечественные системы ПВО и ПВО партнеров, "Кинжалы" Москве не помогут
Россияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: